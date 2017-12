HBO va encore tuer le game en 2018

Cette année encore, HBO a montré qui était le patron des séries télévisées. Que ce soit avec sa série phare Game of Thrones, les reprises de Veep, Insecure et Silicon Valley, ses nouveautés (The Deuce, Big Little Lies, ou encore l’ovni Room 104) et surtout le final de The Leftovers. Pas sûr d’ailleurs qu’on retrouve une série aussi magistrale que cette dernière. Mais si la chaîne a à nouveau proposé du lourd en 2017, 2018 risque de faire encore plus mal !

Les retours de Westworld et True Detective !

Si les séries précédemment citées (mais aussi Divorce) feront leur retour sur la chaîne, HBO sera attendu au tournant avec deux têtes d’affiche.

D’abord, la saison 2 de Westworld, prévue pour cet été. La série se doit de confirmer pour commencer, déjà, à se placer en successeur de Game of Thrones. Peu d’informations ont pour l’instant circulé à son sujet, si ce n’est un court teaser. Alors qu’on devrait revoir l’homme en noir aux côtés de Dolores, Maeve et Bernard, de nouveaux visages feront leur apparition. Celui de Katja Herbers (Grace, en guest), de Jonathan Tucker (l’officier Major Craddock) et de Neil Jackson (un certain Nicholas). Le mystère plane donc encore sur le parc d’attractions et les conséquences du soulèvement des machines. On reste aux aguets.

De son côté, True Detective est attendu au tournant. Après une saison 1 remarquable, sa deuxième fut bien mal accueillis. HBO a donc décidé de prendre son temps, de faire appel à David Milch pour guider Nic Pizzolatto, et d’associer ce dernier à Jeremy Saulnier. Les scripts approuvés, le casting vient à peine de commencer avec Mahershala Ali et Carmen Ejogo (The Girlfriend Experience). Le tournage n’ayant pas encore de date officiellement annoncée par HBO (probablement au printemps ouété prochain), il y a peu de chance de voir revenir la série dès 2018. Pas de précipitation donc, mais on risque de parler grandement de True Detective durant les prochains mois.

Mosaic de Steven Soderbergh – janvier 2018

Steven Soderbergh n’en a pas fini d’expérimenter pour le petit écran. Avec Mosaic, c’est un nouvel ovni que semble avoir produit HBO. D’abord diffusée sous forme d’application d’aventure, en novembre dernier, Mosaic est ainsi un programme interactif, dans lequel on peut choisir différents scénarios. La série proposera une version plus « classique » à partir de janvier. Il sera question de la relation entre un escroc (Frederick Weller) et d’une auteure de livres pour enfants (Sharon Stone), et d’un panel de personnages gravitant autour d’eux. Pour l’originalité et sa conception inédite, il ne vaudrait pas passer à côté.

Here and Now d’Alan Ball – février 2018

Après Six Feet Under et True Blood, Alan Ball et HBO vont à nouveau collaborer ensemble. Avec Here and Now, le showrunner reviendra à des questions familiales. Il s’agira en effet d’un drame qui suivra Tim Robbins et Holly Hunter vivant avec leur enfant biologiques, et plusieurs enfants adoptés du Vietnam, du Libéria ou encore de la Colombie. Une autre famille, cette fois musulmane, sera également de la partie. Difficile pour le moment de se faire une idée sur le sujet, et d’autant plus avec l’obscur synopsis annoncé, qui parle d’une :

Méditation provocante et sottement comique sur les forces disparates qui polarisent la culture américaine actuelle.

Pour le moment, il faudra donc se baser sur l’équipe derrière Here and Now, ce qui est déjà pas mal.

Barry d’Alec Berg et Bill Hader – printemps 2018

Barry racontera l’histoire d’un tueur à gages remettant en question sa profession après avoir fait la rencontre d’une communauté de personnes optimistes. Un premier teaser mis en ligne annonce déjà une comédie noire délirante, dans laquelle l’assassin tentera de trouver sa voie, pourquoi pas comme comédien. La série sera alors portée par Bill Hader, visage bien connu du SNL, qui devrait ainsi mettre à contribution ses talents comiques et bien plus encore.

Sharp Objects de Jean-Marc Vallée, Gillian Flynn et Marti Noxon – été 2018

C’est peut-être la nouveauté la plus attendue du côté de HBO. Après avoir réalisé toute la première saison de Big Little Lies, le cinéaste Jean-Marc Vallée poursuit avec la chaîne en réalisant Sharp Objects. La série a en plus derrière elle l’auteure Gillian Flynn (Gone Girl) et Marti Noxon (co-créatrice d’UnREAL) qui écriront les huit épisodes. À cela s’ajoute Amy Adams dans le rôle-titre d’une journaliste en criminologie qui, après être sorti d’un hôpital psychiatrique, retourne dans sa ville natale et commence à enquêter sur le meurtre de deux jeunes filles. Un scénario adapté directement du roman éponyme de Gillian Flynn, avec au casting Patricia Clarkson et Chris Messina, ainsi que Jason Blum à la production ! Que demander de plus ?

Prochainement

HBO a également annoncé d’autres programmes, sans donner pour le moment de date de diffusion. On peut donc espérer les voir en 2018, même si 2019 semble plus probable.

Parmi ces nouvelles séries, il y aura évidemment à surveiller le projet d’adaptation de Watchmen de Damon Lindelof. Pour le moment, seule une photo du créateur de The Leftovers en salle d’ériture a été postée sur les réseaux sociaux. Autant dire qu’il faudra s’armer de patience. Un pilote pourrait déjà être tourné cette année, et on espère que le résultat convaincra HBO, qui pourrait ainsi lancer, allez, on se mouille, la meilleure série de super-héros. Il faut dire que l’adaptation de Zack Snyder avait déjà montré l’immense potentiel des comics. Le format série semble alors le plus adapté pour y rendre hommage, et on ne doute pas que Lindelof continuera sur sa lancée après la fin de The Leftovers.

Autre obscur programme à venir, Chernobyl. La série en cinq parties reviendra sur la vie de Valery Lagasov, scientifique qui enquêta sur la catastrophe nucléaire de 1986. Le scénariste Craig Mazin et le réalisateur Johan Renck s’attarderont alors sur l’incident et les personnes impliqués, avec Jared Harris en tête d’affiche.

Enfin, exception film, avec la nouvelle adaptation de Fahrenheit 451 qui s’annonce également incontournable. On y retrouvera Michael B. Jordan dans le rôle du jeune pompier Montag, dans une société dystopique où les livres doivent être brûlés. Le garçon ira à l’encontre de cette règle et commencera à mémoriser des textes et diffuser ses connaissances. Il verra se dresser face à lui Michael Shannon, et fera la rencontre de Sofia Boutella. Réalisé par le cinéaste Ramin Bahrani, on sera curieux de voir si le petit écran suffit à ce film ambitieux.

