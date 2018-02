Grey’s Anatomy : Sam, la nouvelle interne, serait-elle déjà sur le départ ?

Parmi la galerie de nouveaux internes de la quatorzième saison de Grey’s Anatomy, Sam Bello est de loin celle qui a le plus retenu l’attention des spectateurs.

Non pas pour un talent médical particulier, mais davantage pour sa relation torride avec le beau DeLuca, qui promettait encore de nombreux revirements de situation. « Promettait », au passé, car il est bien possible que l’interprète de la doctoresse, Jeanine Mason, quitte le navire bien plus tôt que prévu…

La future Liz Ortecho ?

L’actrice a en effet été castée par une chaîne rivale, à savoir la CW, pour incarner le rôle principal dans le très attendu reboot de la fiction Roswell, actuellement dans les turbines. Dans le pilote déjà commandé, elle pourrait donc camper Liz Ortecho, un ingénieur et fille d’immigrants sans-papiers, de retour dans son Roswell natal. Elle y retrouve son amour de jeunesse, devenu policier, qui n’est en réalité rien d’autre qu’un extraterrestre aux pouvoirs surnaturels.

Reste à savoir si cet épisode pilote sera assez convaincante pour que CW commande cette fois-ci toute une série. Réponse en mai prochain tout en sachant que le cas échéant, il faudra dire adieu au personnage de Sam dans Grey’s Anatomy...

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com