Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo répond aux critiques des fans

Pourquoi des personnages aussi populaires et appréciés des spectateurs quitteraient soudainement la série ? Pour beaucoup d’aficionados, aucun doute : la récente augmentation d’Ellen Pompeo (Meredith Grey) a été déterminante.

Emballement sur la toile

Pourtant, la comédienne affirme n’avoir joué aucun rôle quant aux départs respectifs de ses deux collègues. Aussi, elle se défend par une série de Tweets :

Nous sommes tous très reconnaissants de votre passion envers la série, mais si vous connaissiez ces deux femmes (Drew et Capshaw) comme je les connais, vous sauriez qu’elles n’approuvent pas toute cette méchanceté. Ce sont deux femmes très lumineuses et joyeuses. Je sais que vous êtes en colère, mais votre vision des choses est très éloignée de la réalité et de qui sont ces femmes.

We R grateful all of you are so passionate but if you knew these two women the way I know them they would not approve of all this nastiness — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) March 11, 2018

They both are super shiny happy people. I know you’re angry but you’re representation couldn’t be further from who these women actually are — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) March 11, 2018

L’actrice concède aux admirateurs de la fiction hospitalière un certain droit à l’énervement, mais rappelle que le but du programme est « de répandre l’acceptation et l’amour ». Un discours très « peace and love » qu’elle oubliera seulement quelques heures plus tard, cédant à son tour à l’énervement :

Ne me dites pas que je manque de respect envers ces actrices. De toute façon, quoi que je dise, ce sera mal reçu. Donc je ne dirai plus rien.

You are but spreading acceptance and love is our message with Greys and what all of the actors try to do with our performances on this show https://t.co/c8oIUU6Hwk — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) March 11, 2018

Please don’t accuse me of being disrespectful it doesn’t matter what I say nothing I say is ok so I won’t say anything at all anymore https://t.co/mpvqz23yZf — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) March 11, 2018

Mieux vaut ne pas traîner sur les plateaux de tournage de la série les jours prochains, si vous voulez notre avis !

