Grey’s anatomy : deux personnages très importants quittent la série

Jessica Capshaw et Sarah Drew, deux actrices de longue date de Grey’s Anatomy, quitteront le série médical ABC à la fin de la quatorzième saison en cours.

Jessica Capshaw a été sur le show pendant 10 saisons, elle interprétait le Dr Arizona Robbins. Quant à Sarah Drew cela fait neuf saisons, elle campait le Dr April Kepner.

La décision a été prise par les producteurs dès le début de la saison, et elle est strictement créative. Et selon le site Deadline, les deux actrices seront les seules à partir cette année. Même si la décision de ne pas les garder arrive juste après la signature du nouveau contrat de deux ans d’Ellen Pompeo (Meredith), cela n’a aucun rapport.

Les personnages d’Arizona et d’April sont définitivement imprégnés dans le tissu de Grey’s Anatomy grâce au travail extraordinaire de Jessica Capshaw et Sarah Drew (…) En tant qu’écrivains, notre travail consiste à suivre les histoires et, parfois, cela signifie dire au revoir aux personnages que nous aimons. Ce fut une joie et un privilège de travailler avec ces actrices incroyablement talentueuses.

a déclaré la scénariste Krista Vernoff.

Quant à la créatrice de la série Shonda Rhimes, elle a souligné la signification culturelle importante de ces deux personnages (Arizona est lesbienne et April a une relation très étroite avec Dieu). Selon elle, nous pourrions être amenés à les revoir. Voici ce qu’elle a déclaré :

Il est toujours difficile pour moi de dire au revoir à l’un de mes personnages (…) Les deux Arizona Robbins et April Kepner sont non seulement aimés mais emblématiques – la LGBTI et les communautés chrétiennes pieuses sont sous-représentées à la télévision. Je serai toujours reconnaissante envers Jessica et Sarah pour avoir donné vie à ces personnages de manière aussi poignante et pour avoir inspiré des femmes du monde entier. Elles feront toujours partie de la famille Shondaland.