Gone : la nouvelle série de TF1 a démarré ce 23 janvier

Bien loin de l’univers tiré de la science-fiction opposant les Jedi contre les Sith, c’est dans une ambiance policière que les fidèles de la première chaîne française s’apprêtent à être plongés.

Il s’agit d’une adaptation de la saga littéraire à succès écrite par Chelsea Cain : Kick Lannigan. Composée de deux tomes parus en 2014 et 2016, ces derniers relatent l’histoire de Kick, une femme anciennement disparue ayant développée une maîtrise remarquable des armes à feu. Le synopsis, fourni par TF1, semble partir sur les mêmes bases puisqu’il indique :

C’est Leven Rambin qui prête sa voix et son faciès au rôle principal. L’actrice est notamment connue pour avoir interprétée Glimmer dans le premier film de la franchise Hunger Games. Elle rajoute que Gone est :

L’histoire d’une femme abîmée par la vie et d’hommes tout aussi abîmés qui, pour une raison ou une autre, ont en eux la capacité de résoudre ce genre d’affaires. […] C’est tellement plus intéressant de suivre une héroïne qui entretient une relation très personnelle avec l’enlèvement, et qui se voit elle-même dans chacune des affaires qu’elle traite. […] C’est une lutte émotionnelle très difficile et personnelle pour Kick.