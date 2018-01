Golden Globes 2018 : voici les séries récompensées !

Pour autant, on ne peut que rappeler l’absence aberrante de The Leftovers parmi les nominations, qui restera comme la grande oubliée de l’histoire des séries… Pour autant, HBO s’est rattrapé avec Big Little Lies qui a obtenu 4 récompenses, dont Meilleure mini-série.

A côté, si Netflix est le grand perdant (1 récompense en acteur seulement), les autres services de streaming que sont Hulu et Amazon ont montré qu’il faudra compter sur eux à l’avenir (Meilleure série dramatique pour l’un, Meilleure série comique ou musicale pour l’autre). Au final, un palmarès plutôt équilibré et cohérent.

Meilleure série dramatique :

Les nominées étaient :

The Crown

Game of Thrones

Stranger Things

This Is Us

Meilleure série comique ou musicale

Les nominées étaient :

Black-ish

Master of None

SMILF

Will & Grace

Meilleure mini-série ou téléfilm

Les nominées étaient :

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm

Nicole Kidman, Big Little Lies

Les nominées étaient :

Jessica Biel, The Sinner

Jessica Lange, Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon, Feud: Bette and Joan

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

Ewan McGregor, Fargo

Les nominées étaient :

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Jude Law, The Young Pope

Kyle MacLachlan, Twin Peaks

Geoffrey Rush, Genius

Meilleure actrice dans une série dramatique

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Les nominées étaient :

Caitriona Balfe, Outlander

Claire Foy, The Crown

Maggie Gyllenhaal, The Deuce

Katherine Langford, 13 Reasons Why

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K. Brown, This Is Us

Les nominées étaient :

Jason Bateman, Ozark

Freddie Highmore, The Good Doctor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Liev Schreiber, Ray Donovan



Meilleure actrice dans une série comique ou musicale

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Les nominées étaient :

Pamela Adlon, Better Things

Alison Brie, GLOW

Issa Rae, Insecure

Frankie Shaw, SMILF

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale

Aziz Ansari, Master of None

Les nominées étaient :

Anthony Anderson, Black-ish

Kevin Bacon, I Love Dick

William H. Macy, Shameless

Eric McCormack, Will & Grace

Meilleure actrice dans un second rôle

Laura Dern, Big Little Lies

Les nominées étaient :

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Chrissy Metz, This Is Us

Michelle Pfeiffer, The Wizard of Lies

Shailene Woodley, Big Little Lies



Meilleur acteur dans un second rôle

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

Les nominées étaient :

David Harbour, Stranger Things

Alfred Molina, Feud: Bette and Joan

Christian Slater, Mr. Robot

David Thewlis, Fargo

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com