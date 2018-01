Game of Thrones saison 8 : une grande bataille mythique dès l’épisode 3 ?

Dans “Game of Thrones”, il y a des rencontres que l’on attend de voir depuis longtemps, et qui arriveront peut-être plus vite que prévues.

ATTENTION SPOILER POTENTIEL !

On se sent obligés de l’écrire parce que, bon, on n’aime pas spoiler ceux qui ne veulent pas l’être. A côté de ça, si vous avez ouvert cet article, c’est que, quelque part, votre curiosité vous a poussé à le faire. Vous avez donc choisi votre destin, comme une Daenerys ou un Jon Stark qui se respectent.

Rappelez-vous donc la fin de la saison 7 : l’armée des Marcheurs Blancs, bien aidé par un Dragon devenu un des leurs, détruisait le Mur pour déferler sur Westeros. Nous attendons maintenant avec impatience de voir les Marcheurs attaquer le château de Winterfell. Et ce sont nos confrères du site Watchers of the Wall qui ont découvert sur Instagram une photo qui pourrait constituer un sacré indice sur l’épisode dans lequel cette bataille pourrait avoir lieu.

Game of Thrones se met au vert

C’est en effet sur le compte Instagram de Fabian Wagner, directeur de la photographie sur la série, qu’a été découverte une photo qui en dit beaucoup plus qu’elle ne le croit. Car l’homme officie sur les plateaux des épisodes mis en scène par Miguel Shapochnik, soit le 3 et le 5 pour l’ultime saison à venir.

Un paysage qui en dit effectivement beaucoup, puisqu’il s’agit du Château de Shane en Irlande du Nord, un décor utilisé à de nombreuses reprises dans les saisons précédentes pour les extérieurs et intérieurs du Château de Winterfell.

Les détails de la scène qui a fuité ? Deux personnages en pleine discussion dans la crypte du château, discussion soudainement interrompue par le son d’un Cor qui annonce un danger à venir. Les Marcheurs blancs ? Cercei ? Duncan MacLeod qui s’est trompé de série ? Les calendriers de la Poste ? Nos petits oiseaux nous glissent à l’oreille que la première proposition est très certainement la plus probable. Un affrontement dès le troisième épisode donc, qui permettrait à la série d’avoir trois épisodes à suivre pour régler une bonne fois pour toute la question de l’héritier du Trône de Fer.

Game of Thrones ne reviendra pas sur nos écrans avant 2019. Ce qui nous laisse largement le temps de revoir les sept premières saisons avant de dire au revoir pour toujours à Tyrion Lannister et sa bande.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com