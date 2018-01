Game of Thrones : une photo de la construction de Winterfell a fuité

Ce qui va se passer dans la saison 8 de Game of Thrones ? On a des idées, des rêves, des envies, mais foncièrement, on n’en sait rien. Et, quelque part, tant mieux. Par contre, ce que l’on sait, c’est que le tournage a recommencé en Irlande du Nord, et que les acteurs se rendent dans le plus grand secret sur le plateau.