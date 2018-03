Game of Thrones : les personnages vont-ils tous mourir ?

Alors que le tournage de la saison 8 se termine, les diverses théories des fans font fureur. Certains acteurs, dont Kit Harington (le ténébreux Jon Snow) et Lena Headey (la puissante Cersei) ont été vus en Croatie. En effet, la ville de Dubrovnik sert de décor à Port Réal, et noterait l’affrontement imminent entre les deux personnages. Cependant, les fans s’inquiètent : pourquoi Emilia Clarke n’a pas été invitée à tourner ces quelques scènes ? Ceci est-il le signe d’un destin tragique pour Daenarys ?

Les diverses photos prises par les fans sur les lieux de tournages semblent également confirmer l’ambiance encore plus funeste de la saison finale.

Big night of filming for #GOT8 tonight 26/1 at the Winterfell Set Moneyglass N.Ireland 200+ extras in a big battle scene. This was awesome to see tonight. @WatchersOTWall @WiCnet @GofTNews @GameOfThronesF_ #WinterIsComing #GOT #GameofThrones8 #Ireland pic.twitter.com/UqbUNP0Ira

— Oakleaf Photography (@jct_c) January 26, 2018