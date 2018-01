Game of Thrones : les personnages de la série sur des timbres

Jon Snow, Daenerys Targaryen et Arya Stark seront bientôt immortalisés en apparaissant sur une série de 15 timbres produite par la poste britannique. Cette collection en hommage à Game of Thrones, qui entre une fois de plus dans la légende, sera proposée à la vente à partir du 23 janvier 2018.

Symbole de la contribution britannique

Cette série de timbres a été produite afin de “marquer l’importante contribution britannique à la série“. En effet, outre le fait que de nombreux acteurs de Game of Thrones soient britanniques (parmi eux Kit Harrington, Emilia Clarke ou encore Maisie Williams), la série a également été tournée en grande partie en Irlande du Nord.

En tout, 10 personnages seront présents dans cette collection de timbres dont la valeur unitaire a été fixée à 65 pences. Parmi eux, on peut citer Daenerys Targaryen, Jon Snow, Arya Stark, Cersei Lannister, Sansa Stark, Tywin Lannister, ou encore Tyrion et Jaime Lannister. D’autres timbres représenteront également des personnages fantastiques et objets importants de la série comme le Trône de fer ou le Roi de la nuit et ses Marcheurs blancs.

La collection de timbres sera assortie d’un livre contenant des images exclusives du tournage, ainsi que des extraits vidéos inédits sur la conception des costumes et des décors et la création digitale des dragons.

La huitième et dernière saison de Game of Thrones sortira en 2019 sur la chaîne américaine HBO.

