Game of Thrones : on sait quels étaient les derniers mots de Ned Stark

Il y a des morts sérielles qui ne s’oublient pas, et celle du preux Ned Stark dans Game of Thrones en fait assurément partie. Est-il vraiment nécessaire de vous rappeler la violence exacerbée de sa mise à mort dès la saison inaugurale de la fiction fantastico-médiévale ? Toutefois, un mystère planait toujours : qu’avait pu bien dire l’homme à l’orée de sa mort ? Si on le voit murmurer quelque chose, impossible de savoir quoi… Jusqu’à aujourd’hui où son interprète, Sean Bean, accepte de lever le voile.

Une dernière prière

Pour les colonnes de l’Huffington Post, le comédien est revenu sur cette séquence quasi-historique dans l’univers cathodique. Il s’explique :

Ned récitait une prière. Ça ressemble à ça, non ? Je ne peux pas être plus précis, car je ne sais pas si la religion était aussi importante à cette époque, peu importe quand ça se passe. Je me suis juste dit : « Qu’est-ce que je ferais si ça m’arrivait vraiment ? » Tu prierais, probablement. Tu murmurerais quelques mots silencieusement, juste pour toi.

Puis il poursuit :

C’est assez subtil pour que les gens ne l’aient pas relevé. C’était quelque chose d’intéressant à faire pour moi. Tu ne peux pas faire grand-chose de plus, avec ta tête face au sol. Le seul truc que tu puisses faire, c’est murmurer quelque chose.

Enfin, pour tous ceux qui se demandaient si Ned Stark allait revenir dans l’ultime saison de GoT (dans un flash-back, en tant que fantôme, etc), l’acteur a été très clair. Son double de fiction a fait son temps, et par conséquent, ne reviendra pas. Pour autant, le Nord ne l’oublie pas.

