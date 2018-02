Game of Thrones : Maisie Williams dément la date du retour

Une des phrases les plus cultes de Game of Thrones est : You know nothing, Jon Snow. Une phrase prononcée par Ygritte que l’on pourrait traduire grossièrement par « Tu ne sais rien, Jean Neige. ». Mais comme on sait ici de quoi on parle, on va plutôt partir sur « Tu ne sais rien, Jon Snow. ». Maisie Williams, de qui on pensait tenir la date de retour du show (avril 2019), vient de nous rappeler sur Twitter que nous étions tous des Jon Snow.

Just a tweet letting you know this game of thrones release date “quote” I’ve supposedly given is completely false and taken from an interview I did years ago. — Maisie Williams (@Maisie_Williams) January 30, 2018

Juste un tweet pour vous dire que cette “citation” que j’ai soit-disant donnée est complètement fausse et date d’une interview faite il y a des années.

Game of Thrones : l’Hiver arrive, mais pas la saison 8…

On est forcément tous un peu déçu par la révélation de l’actrice, mais on s’en doutait aussi également. En effet, dans une autre interview, Peter Dinklage, le toujours parfait interprète de Tyrion, avait annoncé que le tournage se terminerait en avril 2019. Ce qui laissait très peu de temps pour le montage des 6 épisodes.

Nous voilà donc de retour à la case « On ne sait rien finalement », avec la seule certitude que Game of Thrones reviendra en 2019. Pour Noël ?

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com