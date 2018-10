Game of Thrones : la fin va diviser les fans d’après Sophie Turner

Que nous réserve la dernière saison de Game of Thrones ? C’est une question que tous les fans de la série se posent, et d’après Sophie Turner, le final ne plaira pas à tout le monde.

Si comme nous vous êtes fans de la série Game of Thrones, vous devez compter les jours avant de retrouver Jon Snow, Daenerys, Cersei, et consorts pour le grand final de la saison huit qui arrivera sur nos écrans l’année prochaine (même si nous ne sommes pas encore certains de la date exacte).

Après huit ans de bons et loyaux services, et surtout d’épisodes de très grande qualité, Game of Thrones tirera sa révérence au terme d’une huitième saison que l’on espère dantesque. Composée de seulement six épisodes, cette ultime fournée aura la lourde tâche de conclure une des sagas fantastiques les plus populaires du 21e siècle. La question que tout le monde se pose est bien évidemment de savoir qui aura le privilège de s’asseoir sur le célèbre trône de fer et surtout qui survivra à la grande guerre qui s’annonce entre les vivants et les morts ? Pour l’instant, les seuls à avoir la réponse sont les acteurs et les membres de l’équipe, et ils commencent à semer ça et là des indices quant au dénouement.

La dernière en date n’est autre que Sophie Turner, qui interprète le rôle de Sansa Stark, et qui s’est confiée au micro de nos confrères d’IGN :

J’ai beaucoup pleuré. C’est très satisfaisant pour nous, les acteurs, d’avoir une vraie conclusion pour nos personnages. Pour ce qui est des fans, ça ne sera pas la même chose. Il y en a qui détesteront le final c’est sûr, et d’autres qui l’adoreront. Ça sera très intéressant d’observer ces différentes réactions. De mon côté, c’était terrible de lire le script de la dernière saison, et devoir les mots « fin de Game of Thrones » s’afficher. C’était très émouvant.

Cette déclaration vient conforter ce qu’avait déclaré Iain Glen, l’interprète de Jorah Mormont il y a quelques mois.

Il nous reste à savoir pourquoi ces acteurs redoutent la réaction des fans. Les showrunners auraient-ils décidé de rester fidèles à l’esprit de la série et de tuer tous les personnages humains pour offrir la victoire aux Marcheurs Blancs ? Entre nous, ce dénouement serait certes tragique mais aussi sacrément gonflé et même plutôt réaliste, tant l’armée des morts est plus imposante que celle des vivants. Et après tout, on nous l’a assez répété : Valar Morghulis (Tout Homme doit tôt ou tard mourir).

Pour connaître la réponse, il faudra encore patienter au mieux patienter jusqu’à l’été prochain, au pire jusqu’à l’automne.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com