Game of Thrones : la dernière scène de Daenerys est dans la boîte

C’est parfaitement logique au vu de l’attente, mais chaque photo, tweet, ou interview de l’équipe de Game of Thrones est scruté et analysé avec ferveur par les fans. Il faut dire que le temps semble long depuis la diffusion de la saison 7. Dans une interview donnée à Vanity Fair et relayée par le site Screenrant, Emilia Clarke en a dit plus sur les derniers moments à l’écran de Daenerys Targaryen.

L’expérience a visiblement beaucoup marqué l’actrice mais cette dernière est néanmoins restée très évasive :

Cela m’a vraiment remué. Le fait de savoir que c’était la fin et que c’était la dernière impression que laisserait Daenerys de qui elle était vraiment.

Difficile d’y voir clair après ça. On a laissé la Briseuse de Chaînes aux côtés de Jon Snow à la fin de la saison 7 mais on peut tout imaginer quant à sa destinée. Beaucoup de fans spéculent sur la possibilité d’une grossesse pour Daenerys. D’autres l’imaginent dans une fin beaucoup plus sombre. N’est-elle pas la fille du Roi Fou qui a tenté de brûler King’s Landing ? Ce serait un épilogue tragique pour celle qui avait pourtant libéré de nombreux esclaves.

Inutile de spéculer d’avantage, on peut en tout cas être sûr d’une chose, l’attente sera extrêmement longue d’ici la diffusion de la dernière saison de Game of Thrones en 2019.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com