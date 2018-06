Game of Thrones : George R.R. Martin donne des précisions sur les préquels

C’est sur son blog personnel que l’écrivain a donné quelques détails sur les différentes séries qui devraient succéder à la série phare de HBO. Il revient ainsi sur tous les projets qui gravitent autour des adaptations de ses romans. Pour rappel, George R.R. Martin n’est pas seulement celui qui a écrit le matériau original de Game of Thrones, il est aussi le producteur et est impliqué dans tous les projets qui concernent ses romans.

Un pilote commandé

Si HBO a l’habitude de garder un maximum de mystère sur ses différentes séries, George R.R. Martin, lui, ne nous cache rien. Dans un billet de blog, il a livré nombre d’informations importantes sur les séries qui pourront succéder à Games of Thrones. Tout d’abord, l’écrivain a annoncé que l’un des projets prenait forme. En effet, HBO a commandé un pilote à Jane Goldman. Si ni les dates, lieux de tournage, casting n’ont encore été choisis, c’est tout de même un grand pas en avant. Sur son blog, l’auteur propose même une idée de titre :

The Long Nitght me plairait bien, c’est un titre très parlant. Seulement, je suppose que HBO va vouloir que le titre contienne les mots Game of Thrones.

Dans l’univers de Martin, La première Longue Nuit se déroule durant l’âge des Héros, 8000 ans avant les aventures que nous narrent les romans et la série. C’est un très long hiver qui voit une invasion de marcheurs blancs arriver. Le Mur a été construit lors de ces événements. C’est aussi lors de cette longue nuit que Azor Ahai, le guerrier de la lumière, a sauvé le continent. Rien ne confirme que ce préquel se centrera sur cet événement en particulier, mais le titre proposé par l’auteur donne tout de même lieu à penser que cela sera le cas.

3 autres projets en préparation

L’écrivain précise aussi que ce n’est pas parce que ce pilote a été choisi que les autres projets sont morts. Seulement un projet a été abandonné, nous ne savons, pour l’instant, pas lequel. Martin se montre confiant pour la suite des événements. Il va même jusqu’à déclarer qu’il pense que un ou deux pilotes devraient se tourner dans les prochaines années. Quoi qu’il arrive, la fin de Game of Thrones approche. Il va donc falloir trouver un successeur à la série. Seulement, ce n’est pas pour tout de suite.

L’auteur précise aussi que lui se concentre sur l’écriture de The Winds of Winter, le sixième volume de la saga. La prochaine et dernière saison de Game of Thrones, elle, devrait être diffusée sur HBO en 2019.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com