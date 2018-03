Game of Thrones : la fin risque de ne pas plaire à tout le monde

On apprenait déjà cette semaine que de nombreux personnages devraient mourir lors de ces derniers épisodes. De telles perspectives font d’ores et déjà couler beaucoup d’encre et font l’objet de nombreuses spéculations. Assez pour que l’acteur Iain Glen qui joue Jorah Mormont dans la série choisisse de prendre la parole. Il est cité par le magazine Entertainment Weekly :

Quand je l’ai lu, je pensais que c’était plutôt brillant. Je suis aussi un fan de la série et cela correspondait à mes attentes et à mes espoirs… Mais nous verrons. Vous savez avec quelque chose d’aussi gros que Game of Thrones, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Tout ce que je peux dire, c’est que nous ferons ce que nous avons fait par le passé et que les scénaristes ont fait du bon boulot.

De son côté, Georges R. R. Martin a décrit la fin de sa saga comme étant « douce-amère ». Il se peut tout à fait que la fin de son roman (qui sortira après la fin de la série) soit différente de celle qu’ont choisi les scénaristes pour la fiction.

Une chose est en tout cas certaine, les nouvelles concernant ces six derniers épisodes ne manqueront pas d’égrainer cette année avant la révélation tant attendue en 2019.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com