Game of Thrones : Cersei sera jugée… A Tours !

Voici un tribunal sans pareil puisqu’il jugera un personnage que d’aucuns connaissent, mais que personne n’aurait imaginé incriminé de quoi que cela soit dans « le monde réel ». Et pour cause, sur le banc des accusées, ni plus ni moins que Ceisei Lannister, reine des Andals, anti-héroïne de la série Game of Thrones !

Concours d’éloquence

C’est précisément dans l’amphithéâtre D de la faculté de Tours qu’aura lieu la bataille opposant la tribu Lannister aux clans Baratheon, Stark et Tyrell. « Les personnages seront incarnés par 15 membres de l’association Tours Eloquence« , explique Maxime Marco, trésorier de l’association à France 3 régions. « On a même prévu des costumes« , ajoute celui qui campera durant la représentation Robert Baratheon.

Plus qu’une pièce de théâtre lambda, la scène est organisée dans le cadre d’un championnat inter-universitaire. Un échange de diatribes scruté à la loupe par un jury composé de professeurs de droit et d’histoire du droit, qui devront élire le camp le plus convaincant. Car si, dans la fiction, la Caligula de Port Réal s’en sort (non sans quelques humiliations publiques), ici, rien n’est joué d’avance. Et chacune des prestations des différents orateurs sera déterminante.

A noter que les « festivités » seront ouvertes au public et que les volontaires pourront même rejoindre le « jury populaire », qui aura aussi son mot à dire. Alors si vous êtes du coin et que sauver/inculper Cersei est votre plus doux fantasme, n’attendez plus, vous avez encore quelques heures pour vous inscrire !

