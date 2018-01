Friends, le film : celui qui fait le buzz sans exister

La sitcom la plus déjantée des années 90 est de retour, et débarque pour la toute première fois sur grand écran ! Du moins, c’est ce qu’une rumeur a affirmé le week-end dernier.

Ceux qui ont été là pour nous pendant dix années ponctuées de fous rires, mais aussi de larmes incontrôlables, ont de nouveau fait parler d’eux. Et si les six meilleurs amis new-yorkais de la série Friends, créée par Marta Kauffman et David Crane, se retrouvaient prochainement dans les salles obscures du monde entier ? Nul doute que tous apprécieraient y entendre résonner, de façon inédite et optimale, le rire mélodieux de Janice ainsi que le tube Tu pues le chat, contant l’histoire d’un triste félin à l’odeur pestilentielle !

Un trailer prometteur a fait surface

Si la vidéo uploadée par Smasher est apparue sur YouTube dès le 12 janvier, ce n’est qu’une semaine après que cette dernière a véritablement fait trembler la Toile. Partagée sur Facebook par une page au nom de l’acteur Will Ferrell, désormais rebaptisée Funny Inc., la publication a atteint alors près de 800 000 partages et plus de 620 000 commentaires !

C’est sur divers plans de ville de New-York que le trailer débute avant de laisser apparaître Lisa Kudrow (Phoebe) et Courtney Cox (Monica), cette dernière s’écriant que son amie a une voix des plus sexy. Les retrouvailles s’enchaînent, mais une confusion s’installe chez certains internautes : ces images ne leur seraient-elles pas familières ?

Pourtant, tout semble avoir été travaillé avec soin puisque la vidéo visionnée plus de 4 millions de fois s’accompagne même d’un synopsis !

Le film commence quelques années après le final de la série, avec Ben et Emma, désormais plus âgés. Mike et Phoebe rencontrent des difficultés dans le mariage, Monica et Chandler sont en procédure de divorce, Joey ne trouve pas l’amour, et Ross et Rachel ont des soucis de réadaptation après avoir été séparés l’un de l’autre pendant une éternité ! Avec la présence surprise de nombreux acteurs contemporains, ainsi que de vieux amis (sans jeu de mots), ce film sera un véritable défilé de stars tout en rappelant à quel point il est primordial d’être là pour son prochain.

I’ll Be There For You… Ou pas ?

Malheureusement, non ! Le groupe d’anciens colocataires ne sera pas là pour son public avant très longtemps. Pour ne pas dire jamais, car il ne faut pas se porter la poisse. Il s’agit uniquement d’un montage regroupant des extraits de séries et de films, tels que Cougar Town, au cours desquels les Friends se sont retrouvés depuis 2004 – le collectif Smasher est évidemment spécialisé dans ce genre de détournement.

Au fil des ans et des indénombrables rumeurs, tous les acteurs de la sitcom ayant fait les beaux jours de la défunte chaîne NBC, ont formellement déclarés qu’il n’y aurait jamais de suite. Pourquoi ? Principalement car ils ne sont pas intéressés et ne veulent pas prendre le risque de trahir la série originale, à l’exception de Lisa Kudrow qui interprétait la chanteuse babacool :

Je suis prête à le faire. Je ne serai pas celle qui le refuse. Ne m’en voulez pas, je ne suis pas responsable si aucune réunion ne se fait.

Les fans de Friends n’ont plus qu’à sécher leurs larmes et prendre leur mal en patience à l’heure où de nombreux shows ont droit à leur reboot, comme par exemple La vie à cinq, dont une version latino est prévue.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com