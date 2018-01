Fire and Fury : Le livre sur Donald Trump va être adapté en série

Le roman à charge contre Donald Trump Fire and fury déchaîne le monde de l’édition, et pas que, puisqu’on parle à présent de l’adapter en série. Une nouvelle qui ne devrait pas faire plaisir à l’actuel président des Etats-Unis.

Donald Trump ou l’échec d’une présidence

Les propos tenus par Michael Wolff dans Fire and Fury – Le feu et la fureur : Trump à la Maison Blanche, selon le titre en français – sont sans appel. L’auteur le dit et le répète : Trump est un président incompétent. Le livre se concentre sur la violence de sa campagne et sur les ratés de sa première année de gouvernance. Pour cela, Michael Wolff aurait échangé avec près de 200 conseillers de Donald Trump. Les uns et les autres – sous le sceau de la confidence – auraient évoqué leurs incertitudes concernant la capacité de Trump à présider le pays. L’auteur dresse un portrait sombre du président. Un homme d’état qui ne s’intéresserait à rien, et passerait des heures à regarder la télévision et à passer des coups de fil. En définitive, un adolescent plus qu’un homme supposé être le plus puissant d’Amérique.

Et Trump n’est pas content !

Après avoir affirmé qu’il s’agissait d’un «tissu de mensonges », Trump soutiendrait ensuite sa défense en criant que c’est « Bidon ». Ses conseillers, comme toujours, tentent de rattraper le coup en évoquant l’intelligence, mieux le « génie », de leur président. Cependant, tout aura été fait pour interdire le livre. A défaut d’y être parvenu, la stratégie, maintenant, serait de discréditer la parole de Michael Wolff.

Un livre aux ventes records

Peu importe les colères de cours de récré, les ventes du livre sont excellentes depuis sa parution le 9 janvier 2018. Le succès est indéniable. Le livre se classe, d’entrée, en numéro un sur la plateforme Amazon. Le tirage est, par ailleurs, impressionnant. Un million d’exemplaires dès la première semaine. Pour le moment, il n’est pas disponible en France. Il le sera dès le 22 février. Le roman sera publié par la maison d’édition Robert Laffont.

Quant aux droits du livre, ils ont été vendus à Endeavor Content. Si le projet est confirmé, Michael Wolff pourrait être le producteur. Mais pour l’heure, aucune chaîne ou distributeur ne sont annoncés. On reste sur le qui-vive pour connaître le sort de la série. Un prochain House of Cards plus réel que jamais ?

