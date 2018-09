Emmys 2018 : Game of Thrones domine les premières récompenses

Les Creative Arts Emmy Awards ont été remis et, sans surprise, « Game of Thrones » a dominé la cérémonie.

Les dés sont jetés : le coup d’envoi des Emmy Awards a été donné. Si la prestigieuse cérémonie diffusée en primetime n’aura lieu que le 17 septembre prochain, les Creative Arts Emmy Awards, eux, ont bien été décernés par les professionnels de la télévision ce week-end. Cette pré-remise des prix peut être vue comme un miroir de ce que sera la cérémonie officielle. Nous ne sommes donc pas surpris d’apprendre que l’éternelle favorite, Game of Thrones, a, une fois de plus, triomphé en empochant sept statuettes.

Les autres favorites, Westworld, The Crown et The Handmaid’s Tale n’ont pas démérité avec trois prix chacune. A noter aussi que The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, le spin-off de American Horror Story, est repartie avec quatre prix. La récompense du meilleur téléfilm a été remise à Black Mirror pour son épisode USS Callister. Netflix et HBO sont donc les deux grands gagnants de ce premier round de remise des prix de la télévision outre-atlantique.

Retrouvez l’ensemble du palmarès ci-dessous :

Meilleure actrice en guest dans une comédie

Tiffany Haddish, Saturday Night Live (NBC)

Meilleur acteur en guest dans une comédie

Katt Williams, Atlanta (FX)

Meilleure actrice en guest dans un drame

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale (Hulu)

Meilleur acteur en guest dans un drame

Ron Cephas Jones, This Is Us (NBC)

Meilleur téléfilm

USS Callister: Black Mirror (Netflix)

Meilleur programme pour enfants

The Magical Wand Chase: A Sesame Street Special (HBO)

Meilleure série animée

Rick et Morty

Meilleur doublage

Alex Borstein, Family Guy (Fox)

Meilleur programme court animé

Robot Chicken (Adult Swim)

Meilleur casting pour une comédie

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Meilleur casting pour un drame

The Crown (Netflix)

Meilleur casting pour une série limitée

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Meilleure photographie pour une série multi-caméras

Will & Grace (NBC)

Meilleure photographie pour une série caméra unique (30 minutes)

Atlanta (FX)

Meilleure photographie pour une série caméra unique (Une heure)

The Crown (Netflix)

Meilleure photographie pour une série limitée

Genius: Picasso (NatGeo)

Meilleur montage pour une comédie caméra unique

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Meilleur montage pour une comédie multi-caméras

Will & Grace (NBC)

Meilleur montage pour un drame caméra unique

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Meilleur montage pour un téléfilm ou une série limitée

USS Callister: Black Mirror (Netflix)

Meilleur design de générique

Counterpart (Starz)

Meilleure musique de générique

Godless (Netflix)

Meilleure composition pour une série

Game of Thrones (HBO)

Meilleure composition pour un téléfilm ou une série limitée

March of the Penguins 2: The Next Step (Hulu)

Meilleure supervision musicale

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Meilleur montage son pour une série (une heure)

Stranger Things (Netflix)

Meilleur montage son pour une série (30 minutes)

Atlanta (FX)

Meilleur montage son pour un téléfilm ou une série limitée

USS Callister: Black Mirror (Netflix)

Meilleur mixage son pour une série (une heure)

Game of Thrones (HBO)

Meilleur mixage son pour une série (30 minutes)

Barry (HBO)

Meilleur mixage son pour un téléfilm ou une série limitée

Genius: Picasso (NatGeo)

Meilleurs effets visuels

Game of Thrones (HBO)

Meilleurs effets visuels secondaires

The Alienist (TNT)

Meilleures cascades dans un drame

Game of Thrones (HBO)

Meilleures cascades dans une comédie

GLOW (Netflix)

Meilleurs costumes d’époque

The Crown (Netflix)

Meilleurs costume de fantasy ou science-fiction

Game of Thrones (HBO)

Meilleurs costumes contemporains

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Meilleur maquillage pour une série

Westworld (HBO)

Meilleurs prothèse et maquillage de prothèse

Game of Thrones (HBO)

Meilleur maquillage pour un téléfilm ou une série limitée

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Meilleure coiffure pour une série

Westworld (HBO)

Meilleure coiffure pour un téléfilm ou une série limitée

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Meilleur production design pour une série fantasy ou science-fiction

Game of Thrones (HBO)

Meilleur production design pour une série contemporaine

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Meilleur production design pour une série (30 minutes)

GLOW (Netflix)

