Dix pour cent : la saison 3 dévoile son casting de star

Un casting de luxe

France 2 prépare sa troisième saison et les agents Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette devront s’occuper de nouvelles célébrités, bien connues des Français. La série, imaginée par Dominique Besnehard, ne nous a jamais déçu avec son casting. Entre Cécile De France, Fabrice Luchini ou Isabelle Adjani, la série ne se refuse rien et nous offre sur un plateau de très grands acteurs.

Cette fois-ci, le casting pour cette nouvelle saison est toujours aussi impressionnant. C’est à travers une vidéo, que France 2 a dévoilé les nouveaux noms qui viendront se greffer à la série Dix pour cent. Les agents sont déjà incarnés par Camille Cottin, Lilianne Rovère, Grégory Montel et Thibaut de Montalembère. Cette année, en 2018 ce sont les grands Jean Dujardin, Monica Belluci, Béatrice Dalle, Gérard Lanvin et Isabelle Huppert que nous retrouverons à l’écran. Julien Doré fera également son grand retour puisqu’il avait déjà eu un rôle dans la saison 2. Ils joueront donc tous leur propre rôle.

L’Agence ASK a recruté du (très, très) beau monde ! 😎 ⭐⭐⭐⭐⭐ Découvrez le casting de la saison 3 de #DixPourCent ! pic.twitter.com/lcLSns7obh — France 2 (@France2tv) January 15, 2018

On en sait un peu plus sur la saison 3

Cette saison 3 de Dix pour cent sera agitée. En effet, l’équipe des agents décidera de se rebeller contre leur nouveau PDG, Hicham. Celui-ci est incarné par Assaâd Bouab. Ce nouveau patron bien trop envahissant est loin d’être apprécié de tous et c’est un vent de révolte qui soufflera sur cette troisième saison.

Contrairement aux saisons précédentes, celle-ci ne comportera que 6 célébrités. Dans la première et deuxième saison, les agents devaient gérer 10 stars. Etant donné qu’il n’y a que 6 épisodes par saison, il est possible que chaque épisode ne soit consacré qu’à une célébrité en particulier. Une première pour la série.

Pour l’instant, aucune date de diffusion n’a été divulguée. La chaîne France 2 annoncera donc sûrement la date en question deux semaines avant sa diffusion, comme pour chaque saison. Mais ce casting quatre étoiles nous a donné l’eau à la bouche. On a hâte !

