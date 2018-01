Disjointed : la reine du cannabis est de retour

Une comédie qui ne recule devant rien

Crée par Chuck Lorre et David Javerbaum, Disjointed est l’histoire d’une famille qui tient un dispensaire de marijuana. Ce bref synopsis annonce dès lors la couleur et les diverses péripéties déjà entrevues dans la saison 1. Pour cette nouvelle saison, on retrouve l’actrice américaine Kathy Bates. Elle joue le rôle de Ruth, une avocate activiste qui se bat pour légaliser la marijuana. Elle est aussi la propriétaire d’un dispensaire de cannabis à Los Angeles. Ruth est entourée de tout un petit groupe loufoque pour tenir son commerce quelque peu hors norme. Pour le retour de la saison 2, la joyeuse équipe et leur boss Ruth reprenne du service et continue leur business après avoir eu de sérieux problèmes avec la DEA.

Kathy Bates s’éclate dans ce nouveau rôle

L’actrice, qui a joué tout type de rôles comiques ou dramatiques tout au long de sa carrière, semble prendre un réel plaisir à jouer cette femme décomplexée. Kathy Bates est surtout révélée en 1990 pour son rôle dans Misery qui était une adaptation du roman de Stephen King. Ce rôle lui a permis de remporter l’Oscar et le Golden Globe Awards de la meilleure actrice. Ensuite, elle tourne dans Beignets de tomates vertes en 1991, puis Dolores Claiborne en 1995, Titanic en 1997, etc. Sa filmographie est impressionnante, elle semble à l’aise dans tous les personnages qu’elle incarne.

Pour ce nouveau personnage de série Kathy Bates est entourée d’une équipe nombreuse, Chris Redd, Nicole Sullivan, Tone Bell, Betsy Sodaro, Elizabeth Alderfer, Dougie Baldwin, Elizabeth Ho et Aaron Moten.

