Dingue de toi : un reboot de la série en préparation

Les studios Sony travaillent actuellement sur un reboot de la série culte des années 1990 Dingue de toi (Mad About You). Bien que la NBC, chaîne d’origine de la série, ne soit pas encore impliquée dans la série, la situation pourrait bien changer étant donné le succès actuel du reboot de sa série Will & Grace.

Un retour très attendu

Les deux protagonistes de la série originale, Paul Reiser et Helen Hunt, sont déjà en discussion pour réintégrer le casting du reboot. En effet, Reiser, qui est également le co-fondateur de la série avec Danny Jacobson, est à l’initiative de ce revival très attendu. En revanche, cette nouvelle mouture de Dingue de toi sera limitée dans le temps.

Comme dans les premières saisons de la série, Les nouveaux épisodes se concentreront sur le quotidien des deux personnages principaux, Paul et Jamie. Nous les verrons évoluer alors que leur fille Mabel vient de quitter la maison après son admission à l’université. Le thème principal du reboot sera donc le syndrome du nid vide dont souffrent les parents lorsque leurs enfants quittent le cocon familial.

En effet, c’est Paul Reiser lui-même qui avait révélé ces éléments d’intrigue lors d’une interview pour le magazine People en octobre dernier :

Maintenant, puisque tout le monde en parle, je me suis dit “ce serait bien d’avoir une nouvelle histoire à raconter”. Pour moi, c’est intéressant de voir mes enfants grandir et quitter la maison. C’est comme les premiers moments où l’on se marrie. Nous entrons alors dans une nouvelle phase dont nous ne connaissons pas les règles.

La série originale fut diffusée sur la NBC de 1992 à 1999 sur la NBC et comptait 164 épisodes en tout.