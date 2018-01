Diane Kruger prépare une série sur Marlene Dietrich

La collaboration entre Fatih Akin et Diane Kruger semble porter ses fruits. Alors qu’ils viennent de terminer In the Fade, les voilà en pourparlers pour monter une série sur l’actrice allemande Marlene Dietrich.

La série serait co-écrite avec Fatih Akin qui la réaliserait également. Diane Kruger interpréterait, tout naturellement, Marlene Dietrich.

Le destin d’une femme engagée

Diane Kruger a confié que Romy Schneider était celle qui lui avait donné envie de faire du cinéma, mais que Marlene Dietrich était une femme qui l’intriguait beaucoup. Une admiration si grande qui lui donne le désir de l’incarner dans une série. Et pour cause, Diane Kruger pense que Marlene Dietrich, la grande star hollywoodienne d’origine allemande est, en partie, méconnue :

Elle a été très mal comprise par l’Allemagne et traitée à l’époque de traîtresse. Pourtant c’est quelqu’un qui aimait son pays, qui a aidé des artistes juifs à quitter l’Allemagne pour les Etats-Unis, en passant par la France, et qui a quitté son travail pour aller sur le front. C’est une femme très dure, très complexe, mais une femme d’engagement.

La série, centrée sur la vie de Marlene Dietrich, se déroulerait essentiellement dans les années 40. Intitulé Femme en guerre elle pourrait y aborder sa romance avec Jean Gabin. L’acteur s’était réfugié chez elle alors qu’il avait quitté la France. Mais Marlene Dietrich, c’est aussi le combat d’une femme active. Elle s’était impliquée dans plusieurs actions. Elle avait recueilli, entre autres, des fonds avec Orson Welles, elle s’était engagée avec l’armée américaine et avait donné de nombreux concerts sur le front européen.

Un nouveau défi pour Diane Kruger

Prix d’interprétation féminine au dernier Festival de Cannes pour le rôle de Katja dans In The Fade, la filmographie de Diane Kruger semble de plus en plus impliquée. L’actrice allemande incarne, un à un, des rôles forts et de plus en plus choisis. Rien de surprenant, lors de l’annonce par Pedro Almodovar, à Cannes, lorsqu’elle reçoit le prix d’interprétation. En effet, elle crève l’écran dans In the fade qui évoque un drame familial sur fond de terrorisme. Jouer une femme – aussi forte que Marlene Dietrich l’était – devrait donc être un vrai plaisir pour elle.

Femme de guerre serait tournée en 2019 dans plusieurs langues et plusieurs pays, dont l’Europe et les Etats-Unis.

