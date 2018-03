Desperate Housewives de retour ? Teri Hatcher lève le voile

Charmed, Dallas, Dynasty… On ne compte plus les projets de remake/reboot de nos séries phares qui ont fait les beaux jours de notre petite lucarne dans les années 80 et 90. Mais quid des programmes phares des années 2000 ? Dès lors, impossible de ne pas penser au soap Desperate Housewives, fleuron de la dramédie.

Des créateurs réticents

Si une suite a souvent été évoquée (notamment par Eva Longoria, alias Gabrielle Solis dans la série), il semblerait que retrouver les ménagères de Wisteria Lane relève encore de l’ordre du chimérique. C’est du moins ce qu’a laissé sous-entendre Teri Hatcher (maladroite mais truculente Susan Mayer) dans le talk-show britannique Loose Women.

La comédienne confirme que le projet semble plutôt mal barré :

Je ne pense pas qu’il y ait de grandes chances que ça se fasse. Juste à cause des créateurs, pas des femmes. Je pense qu’elles le feraient toutes probablement.

L’actrice n’y serait pourtant pas récalcitrante :

J’aurais voulu que ça ne s’arrête jamais, j’adore ces personnages.

Au fond, est-ce là vraiment une mauvaise chose ? Si les femmes les plus désespérées de la sphère cathodique nous manquent bien évidemment, les voir revivre sur petit écran sans une raison scénaristique valable serait entacher une saga pourtant culte. Reconnaissez que cela serait tout de même dommage…

