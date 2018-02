Charmed, le reboot : qui remplace Prue, Piper, Phoebe et Paige Halliwell ?

Adieu le célèbre P3. Si aucune date de diffusion n’est définie pour le moment, les téléspectateurs seront prochainement amenés à faire la connaissance de Macy, Mel et Madison Pruitt via un reboot de Charmed. Dans le communiqué initial, la production révèle que l’intrigue écrite par Jessica O’Toole et Amy Rardin se déroule dans une ville étudiante où les trois sœurs découvriront qu’elles sont des sorcières.

Something Wicca This Way Comes

Voici une brève présentation des personnages actuellement en quête d’un faciès, puisque le casting « incluant toutes les ethnies » est en cours.

Pour commencer, Macy approche la trentaine et possède le pouvoir de télékinésie . Scientifique passionnée, elle a obtenu un doctorat en physique quantique. Accompagnée de son petit ami Galvin, elle déménage dans une ville du Michigan afin d’intégrer le laboratoire universitaire. Elle soupçonne être la sœur des deux autres femmes.

Quant à Mel, son don est de figer le temps. Jusqu'ici, rien de surprenant puisque les dons correspondent à ceux des Halliwell selon leur âge. Elle ressent le besoin d'avoir le contrôle sur ce qui l'entoure. Aussi, la jeune fille d'environ 25 ans est féministe et est en couple avec l'inspectrice Soo Jin. Victime d'un traumatisme à la suite d'un accident, elle s'isole du monde et est en proie à des crises de violence.

Enfin, Madison est la plus jeune des trois. Du haut de ses 18 ans, elle renferme le talent de télépathie. Étudiante athlétique, elle suit des cours de Pilates et de cheerleading. Apprendre sa nature de sorcière lui fera l'effet d'une douche froide. Glaciale, même.

The CW recherche activement les interprètes de Soo Jin et de Gavin, ainsi que deux acteurs pour interpréter Brian, l’ex-petit copain de Madison décrit comme étant un « solitaire sensible », et l’Être de lumière « diaboliquement beau » du nom de Harry.

Au premier abord, ces personnages sont peu engageants et promettent des clichés accompagnés d’un politiquement correct. Cependant, formuler des critiques aussi tôt n’est peut-être pas l’idéal. Si ?

Des réactions houleuses

Fidèle à la tradition, Holly Marie Combs (Piper Halliwell), a partagé son ressenti sur les réseaux sociaux. D’un ton mêlant ironie et exaspération, elle confie :

Je n’ai pas de mot(s) [pour qualifier cette annonce]… Enfin si, j’en ai énormément à ce stade bien sûr mais… Oui… Souhaitons leur bonne chance…

I have no words……. I mean I have a lot of words but at this juncture… sure…… yeah ……… We Wish Them Well ………….. https://t.co/s9mdsZUhLo — Holly Marie Combs (@H_Combs) February 7, 2018

L’actrice avait déjà fait savoir ce qu’elle pensait du reboot il y a seulement deux semaines. Particulièrement vexée à la mention d’un « show féministe », elle s’était rhétoriquement demandé si ce n’était pas déjà le cas lors de la série originale.

De son côté, Shannen Doherty qui est notamment connue pour son rôle de Prudence Halliwell, a adopté une approche plus sereine.

Tout est un remake ou un reboot. Chaque série, chaque film, l’est à sa manière. Charmed était une série fantastique et émancipatrice pour les femmes. Je suis fière d’avoir participé à un show qui a résisté à l’épreuve du temps grâce à des fans loyaux. Le reboot est un hommage à l’original rien qu’en étant sur ses rails. Je suis curieuse de ce que ce projet a à offrir, et peut-être qu’une nouvelle génération partagera notre ressenti grâce à celui-ci. C’est quelque-chose dont nous pouvons être fier, en particulier Constance Burge [la créatrice de Charmed]. Je vis ma vie prête à accueillir toutes les possibilités. Le cancer vous apprend à être large d’esprit, à donner une chance aux personnes et aux nouveautés.

Concernant le terme « féministe » employé dans la présentation du reboot, ses propos sont plus mitigés :

Leur formulation est terrible et même légèrement offensante. Mais tout le monde fait des erreurs. Peut-être qu’ils seront plus prudents à l’avenir après la réaction violente que ça a entraîné.

Une chose est certaine : le reboot de Charmed n’a pas fini de faire parler de lui dans les mois à venir !

