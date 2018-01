Charmed, le reboot : le Livre des Ombres bientôt étoffé

Véritable phénomène télévisuel dès sa première diffusion en 1998, Charmed, créée par Constance M. Burge, est l’histoire de trois sœurs : Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs), et Phoebe Halliwell (Alyssa Milano). C’est dans une ambiance sinistre que cette dernière met la main sur le Livre des Ombres, grimoire renfermant formules et recettes de potions. Le secret de la famille est ainsi révélé : elles descendent d’une lignée composée de sorcières depuis de multiples générations. Plongées malgré elles dans une lutte perpétuelle qui durera huit saisons, les jeunes femmes ont recours à la magie blanche afin d’éliminer un bestiaire maléfique de toutes sortes. Suite au départ de Shannen Doherty, Rose McGowan rejoint le casting pour prêter ses traits à Paige Matthews. La dynamique de la série évolue dès la saison 5 en adoptant un ton plus proche de la comédie que par le passé.

Charmed 2 : annoncé depuis longtemps !

Le retour des Halliwell à la télévision est un sujet aussi populaire que controversé. En effet, si les premières rumeurs remontent à loin, ce n’est qu’en 2016-2017 que le projet a failli voir le jour pour de bon. Plusieurs éléments essentiels sont alors communiqués, à commencer par le nom de la réalisatrice qui n’est autre que la créatrice de Jane the Virgin, Jennie Snyder Urman.

Seconde information : l’intrigue se déroulera dans les années 1970, et mettra la famille Warren à l’honneur. Ce fut la douche froide pour les fans s’attendant à retrouver leurs actrices favorites. Accompagnés du casting original, ils prennent d’assaut les réseaux sociaux afin de faire entendre leur mécontentement. Heureusement pour eux, l’idée est abandonnée quelques mois après. Les raisons indiquées sont que l’épisode pilote n’a pas convaincu la chaîne, et que l’emploi du temps de la réalisatrice ne lui permet pas encore de s’y investir corps et âme.

Comme un parfum de déjà vu

Le 26 janvier 2018, date française, la chaîne CW réitère et annonce un reboot remanié de A à Z. Le scénario sera plus contemporain, et partage davantage de similitudes avec le script ayant servi de base à Charmed.

Ce reboot féroce, drôle et féministe de la série originale, se tient dans une ville universitaire et se concentre sur trois sœurs découvrant qu’elles sont des sorcières. Entre vaincre des êtres surnaturels, mettre à mal le patriarcat et maintenir les liens familiaux, le travail d’une sorcière n’est jamais achevé.

Aucune référence au Pouvoir des Trois composé de Doherty, Combs, Milano et McGowan n’est faite et, face à la réaction de l’interprète de Piper, il y a fort à parier qu’elles ne seront pas de la partie !

Here’s the thing. Until you ask us to rewrite it like Brad Kern did weekly don’t even think of capitalizing on our hard work. Charmed belongs to the 4 of us, our vast amount of writers, crews and predominantly the fans. FYI you will not fool them by owning a title/stamp. So bye. — Holly Marie Combs (@H_Combs) January 26, 2018

Je vous explique. Tant que vous ne nous demandez pas de réécrire la série comme Brad Kern l’a fait chaque semaine, ne pensez même pas à vous faire de l’argent en tirant profit de notre travail acharné [à l’époque du tournage]. Charmed appartient à nous quatre, à notre vaste quantité d’écrivains, de membres de l’équipe et surtout aux fans. Pour votre information, vous ne les tromperez pas en imposant un titre. Au revoir.

La description, fournie dans le rapport officiel, ainsi que les diverses réactions sur la Toile, ne sont guère encourageantes quant à l’avenir et la qualité du reboot écrit par Jessica O’Toole et Amy Rardin. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que le show ne soit pas une pâle copie de la série originale, mélangée à des pincées de soap-opera pour adolescents, et qu’il parvienne à faire ses preuves.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com