Charmed : les nouvelles sorcières défendent la série

Taper sur le reboot de Charmed, c’est aussi facile que de voler la sucette à un bébé et les fans ne manquent pas une occasion pour dire tout le mal qu’ils pensent du projet. Holly Marie Combs, alias Piper dans la série originale, n’est pas en reste puisqu’elle s’est exprimée plusieurs fois sur le nouveau show, notamment en s’en prenant récemment à son marketing désastreux. Bref, on a trouvé plus fort que le pouvoir des trois : internet.

Seules contre tous

Face à se déferlement de haine qui a fait le succès des réseaux sociaux, il fallait bien que la fine équipe se sert les coudes. Lors d’une interview à TV Line, Madeleine Mantock (Macy) a ainsi invité les gens à regarder le show avant de le flageller, rajoutant :

Si vous aimez, c’est génial, vous nous rejoindrez. Sinon ce n’est pas grave. Il faut plus de muscles pour froncer les sourcils que pour sourire.

Sa sœur à l’écran, Sarah Jeffery (Maggie), s’est davantage exprimer, à la fois lors de l’interview puis dans un long post sur Twitter, ravie d’avoir une chance de donner vie à ce reboot, tout en respectant le Charmed d’origine.

Nous sommes respectueuses et conscientes de l’original que nous apprécions beaucoup. Nous sommes reconnaissantes d’avoir l’opportunité de le moderniser. Nous respectons ce qui a été fait, les bases, tout en apportant de nouvelles choses et des thématiques importantes.

Quant à ceux qui ne s’arrêtent pas à quelques superlatifs disproportionnés pour exprimer leur mécontentement, ou lorsque ça vire à harcèlement, l’actrice se déclare prête à se défendre et à défendre ses « soeurs ». Pour conclure, elle ajoute :

Je sais que la série aura un effet positif sur beaucoup de femmes, la jeunesse, et tous ceux qui veulent être du bon côté de l’histoire.

Si on soutient le principe de voir avant de juger et surtout de ne pas tomber dans l’irrespect envers autrui, on reste très sceptique quant à la qualité et au succès du show. Surtout que les spectateurs – et Holly Marie Combs – ne semblent pas vraiment réceptifs à l’idée. Et si nos sorcières n’arrivent pas à croire qu’elles seront des «Charmed » à la rentrée, on les rassure : il y a de fortes chances qu’elles ne le restent pas très longtemps…

Charmed sera diffusée à la rentrée prochaine sur CW.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com