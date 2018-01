Charlie’s Angels : le tournage du reboot en approche

Charlie’s Angels nous fait, à son tour, le coup du reboot. Mis en scène par Elizabeth Banks, le tournage du film devrait commencer en avril 2018 pour une sortie déjà prévue pour juin 2019. Déjà derrière la caméra de Pitch Perfect 2, Banks n’en sera pas à son premier film mettant en avant un casting d’héroïnes féminines. Associé à l’actrice depuis 2015, le projet se développe tranquillement depuis.

On ne sait pas grand-chose du casting, même si une rumeur insistante annonce Kristen Stewart (Twilight) et Lupita Nyong’o (Star Wars- le réveil de la force) dans deux des trois rôles principaux. Le tournage devrait pourtant commencer le 18 avril 2018 à Budapest, en Hongrie. On ne devrait donc pas tarder à avoir de plus amples informations.

Charlie’s Angels : la série, puis les films, puis la série, puis le film,…

Créée en 1976 par Ivan Goff et Ben Roberts, Charlie’s Angels (Drôles de dames chez nous) est d’abord une série télévisée diffusée sur ABC. Large succès de la télé américaine pendant 5 saisons, la série raconte l’histoire d’une agence de détectives féminines assignées à des missions par leur boss dont on ne voit jamais le visage mais dont on entend la voix au travers d’un petit haut-parleur : le célèbre Charlie. Phénomène de société, c’est le show qui a fait connaître Farrah Fawcett, alors autant reconnue pour ses talents d’actrice que pour sa chevelure blonde qui faisait rêver les jeunes femmes du monde entier.

Il faut attendre deux décennies pour que la série refasse parler d’elle sous forme de… films. Sous la houlette du réalisateur américain McG, la franchise a droit à deux longs-métrages sur-vitaminés où Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore s’en donnent à cœur-joie à sauter dans tous les sens et à tout détruire. Avec une énorme explosion en bonus si possible. Charlie et ses drôles de dames et Charlie’s Angels : les anges se déchaînent sont des films d’actions efficaces et fun qui ne se prennent pas la tête (c’est le moins que l’on puisse dire).

Et puis la série revient au format série avec un succès tout relatif puisque Charlie’s Angels version 2011 est annulée par ABC après seulement 4 épisodes. La présence de Rachael Taylor au casting, future Trish Walker de Jessica Jones et des Defenders, ne sauve pas le show d’un destin funeste.

Nous sommes en 2018. Les séries deviennent des films. Les films deviennent des séries. Et certaines séries qui sont devenues des films avant de redevenir des séries redeviennent des films. A se demander si les idées originales existent encore… Drôle d’époque.

