Buffy : un ancien acteur de la série veut jouer dans le reboot

Un reboot de Buffy contre les vampires ? Quand la nouvelle a été annoncée par la Fox, elle a fait l’effet d’une bombe chez les fans qui estimaient qu’il ne fallait pas toucher à l’originale. Au-delà de ça, c’était également la mode du tout reboot sur les chaînes américaines qui est pointé du doigt. Il est vrai qu’aucune série des années 80-90 ne semble pouvoir y échapper. En même temps, il faut comprendre les producteurs : avec ce procédé vous avez déjà une base de travail pour vous faciliter le travail, vous êtes certains d’attirer de nombreux curieux au lancement du nouveau show (même les mécontents regarderont juste pour pouvoir comparer), et vous jouer la carte de la nostalgie, très en vogue actuellement. Bref, c’est tout bénéf’ !

Et s’il y en a un qui aimerait profiter de ce retour inopiné pour retrouver un personnage qu’il adore, c’est bien James Marsters alias Spike ! Interrogé par Indiewire, l’acteur a déclaré que la showrunner Monica Owusu-Breen avait une bonne idée en se plaçant dans la continuité de la série originale et, qu’étant un grand fan du travail de Joss Whedon et de son esprit capable de systématiquement créer la surprise, il était plus que partant pour rejouer Spike. Il s’imagine même revoir Buffy pour lui balancer une petite vanne du style « Buffy, tu as l’air mal en point – vu comme tu as vieilli. Je t’aime toujours bien sûr, mais…« .

Une suite plus qu’un reboot ?

Bien sûr, il est encore bien trop tôt pour imaginer retrouver Spike dans cette nouvelle série, celle-ci n’en étant qu’aux prémisses de sa production. En ce moment, Monica Owusu-Breen travaille sur le scénario avec Joss Whedon et les producteurs originaux à la supervision.

Néanmoins, la showrunneur avait réussi à rassurer (un peu) les fans en déclarant qu’elle n’avait pas l’intention de réécrire Buffy et le reste du groupe. Elle partait donc sur des personnages inédits dans le même univers, jugeant que le monde actuel avait besoin plus que jamais d’une nouvelle tueuse. Pour cette dernière, la production recherche d’ailleurs une actrice afro-américaine. Conséquence : on n’est pas à l’abri de recroiser des figures que l’on connaît et pourquoi pas un vampire blond ?

