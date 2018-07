Buffy contre les vampires : Joss Whedon planche sur un reboot !

Série culte qui a biberonné toute une génération de spectateurs entre 1996 et 2003, Buffy contre les vampires a laissé comme une empreinte indélébile dans la mémoire des sérivores. Aussi, ceux-ci ne pourront que se réjouir en apprenant que la fiction qui a jadis fait les beaux soirs de M6 s’apprête à faire son retour dans une version ultra-modernisée.

Inspiré par le reboot de Charmed ?

De toute évidence, le reboot version « afro-féministe » de Charmed a donné des idées à Joss Whedon, le père de la série originelle. En effet, selon nos homologues de The Hollywood Reporter, la nouvelle mouture ne verra pas Sarah Michelle Gellar reprendre son costume de tueuse de vampires. À contrario, le rôle serra cette fois-ci proposé à une comédienne noire !

Monica Owusu-Breen (Marvel : Les agents du SHIELD) écrira le script de cet ambitieux projet développé par l’aile cathodique du studio américain 20th Century Fox. Joss Whedon, quant à lui, fera partie des producteurs exécutifs.

Diversité et modernité

À ce jour, aucun diffuseur n’a encore été trouvé ni même l’actrice principale pour camper la lycéenne. Chose sûre : elle ne sera pas la seule comédienne noire du casting. Pour proposer un programme parfaitement inscrit dans son époque, Fox 21 TV Studios souhaite imposer une distribution beaucoup plus diversifiée et moderne que celle présente dans la série originelle – rappelons que tous les acteurs principaux étaient blancs. Ce qui ne passerait pas franchement comme une lettre à la poste en 2018…

Espérons donc que cette nouvelle itération, non contente d’apporter un peu de fraîcheur à la mythologie de Buffy, propose de jolies histoires, de belles scènes de combat et des péripéties capables d’inspirer de nouvelles générations… Et pas juste une énième nouvelle série vide surfant sur la vague féministe mais au contenu scénaristique particulièrement indigent.

