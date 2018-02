Bosch : une 5ème saison pour la série tirée des bouquins de Michael Connelly

Un record pour Bosch, qui deviendra ainsi LA série Amazon Prime Video dans ce format qui existe depuis le plus longtemps !

Les producteurs exécutifs Eric Overmyer (Treme, The Wire) et Daniel Pyne devraient faire équipe en tant que co-showrunners pour cette cinquième saison.

Basée sur les best-sellers de Michael Connelly et créée par lui-même, Bosch est diffusée depuis février 2014. La série met en scène l’excellent Titus Welliver (Lost) dans le rôle du Detective Hieronymus (Harry) Bosch, Jamie Hector (The Wire) est Jerry Edgar le co-équipier de Bosch, Amy Aquino (Being Human) dans le rôle du lieutenant Grace Billets, Madison Lintz (The Walking Dead) en tant que Maddie Bosch, et le génial Lance Reddick (The Wire) en tant que chef adjoint Irvin Irving.

La saison 4 de la série sera présentée en exclusivité sur Amazon Prime Video le vendredi 13 avril.

Dans la quatrième saison de dix épisodes, un avocat est assassiné la veille de son procès de droits civiques contre le LAPD. Bosch est alors nommé pour diriger un groupe afin de résoudre le crime avant que des émeutes éclatent. Ce dernier doit suivre toutes les pistes, même si cela entache son propre département.

La troisième saison de Bosch a été très bien accueillie par la critique et Sharon Tal Yguado, responsable des séries chez Amazon Studios, a déclaré :

En tant que série d’une heure d’Amazon Prime Video, Bosch a longtemps été la pierre angulaire de notre programmation et les membres d’Amazon Prime réclament toujours plus. Nous sommes ravis de leur donner une autre saison avec Harry Bosch, Jerry Edgar, Grace Billets et le reste des personnages qui composent l’univers Bosch.

L’auteur Michael Connelly a également parlé du renouvellement, en disant :

Je ne pourrais pas être plus fier du spectacle que nous faisons. Bosch est divertissant et pertinent pour notre monde aujourd’hui. En plus de cela, nous avons un groupe d’écriture fantastique et les acteurs et l’équipe sont les meilleurs. Nous sentons que nous sommes en train de trouver notre rythme. La saison 4 est basée sur Angels Flight (funiculaire historique de Downtown LA) et je ne pense pas que nous aurions pu choisir une histoire plus opportune à raconter.