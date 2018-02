Big Little Lies : 3 actrices confirment leur retour dans la saison 2

Ca sent bon pour la saison 2 de la série phénomène Big Littles Lies ! Shailene Woodley, Laura Dern et Zoë Kravitz viennent officiellement de signer pour reprendre leur rôle de Jane, Renata et Bonnie.

Elles retrouveront donc les stars Nicole Kidman et Reese Witherspoon, qui avaient déjà annoncé leur retour en grâce.

Du changement côté réalisateur

Mais que pourra bien raconter ce nouveau tour de piste ? La chaîne de diffusion HBO a partagé un petit synopsis plutôt généreux en détails :

Celeste (Kidman) se remettra péniblement de la mort de son mari Perry. Elle sera à la dérive, mais déterminée à se battre pour sa famille et à retrouver la femme qu’elle était autrefois. Madeline (Witherspoon) constatera que les bonnes intentions ne produisent pas toujours des choses positives. Elle va être confrontée à la vérité sur la mort de Perry, tout en se réconciliant avec son propre mariage et les notions traditionnelles de la famille. De son côté, Jane (Woodley) essaiera de se construire une nouvelle vie pour elle et Ziggy, après la mort soudaine de Perry. Renata (Dern), elle, sera confrontée à de nouveaux défis dans son mariage, tandis que Bonnie (Kravitz) devra vivre avec la mort de Perry et sera forcée d’affronter les démons de son passé.

A noter que cette saison 2 sera, comme l’inaugurale, composée de sept épisodes. Et qu’à la réalisation, Jean-Marc Vallée cède son siège à Andrea Arnold. Va-t-on y perdre au change ? Pas forcément : si le premier nous a bluffé pour son travail sur la première saison, la seconde n’est pas non plus inexpérimentée, connue pour son très juste American Honey en 2016. Même si, pour être sûr de la saveur du prochain cru, patienter jusqu’à 2019 il nous faudra.

