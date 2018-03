Barack Obama pourrait produire des programmes pour Netflix

Depuis la fin de son mandat, Barack Obama est resté relativement discret. Mais il n’a pas pour autant renoncé à sa liberté de parole, tout en continuant à s’intéresser à de nombreux dossiers politiques. Selon le New York Times, Netflix serait en négociations avancées avec l’ancien dirigeant démocrate afin de produire une nouvelle gamme de programmes.

Immigration, réforme de la santé et politique étrangère au menu

Grand adepte du storytelling, une technique de communication qui consiste à transmettre des valeurs ou des idées en s’appuyant sur des histoires individuelles, monsieur Obama souhaiterait faire de même sur la plateforme.

Le conseiller principal de l’ancien président a ainsi expliqué :

Le président et Mme Obama ont toujours cru au pouvoir de raconter des histoires. Tout au long de leur vie, ils ont soulevé des histoires de personnes dont les efforts pour faire la différence changent tranquillement le monde pour le mieux. En réfléchissant à leurs projets personnels futurs, ils continuent d’explorer de nouvelles façons d’aider les autres à raconter et à partager leurs histoires.

Ainsi, ces « personnes inspirantes » interviendraient sur des sujets qui ont intéressent Barack Obama et son épouse. Système de santé, immigration, politique étrangère, changement climatique pour le premier, la nutrition et les problèmes d’obésité pour Michelle Obama.

Sur la forme, il s’agirait de tribunes durant lesquelles ces hommes et femmes s’exprimeraient avec pour modérateurs du dispositif le couple Obama. La production de documentaires serait également envisagée.

Un anti Fox News ?

Si l’affaire était conclue, ce serait en tout cas un très bon coup de la part de Netflix qui viendrait damer le pion à des plateformes comme Apple et Amazon qui auraient auparavant sollicité l’ancien couple présidentiel. Selon le New York Times la très bonne relation entre M. Obama et Ted Sarandos, le responsable du contenu de Netflix, expliquerait ce choix.

Fox News, la chaîne conservatrice peut également voir d’un mauvais œil ce partenariat. Le démocrate n’a en effet jamais caché son ressentiment expliquant :

Si je regarde Fox News, je ne voterais pas pour moi. Je le regardais et je disais: « Qui est ce type? »

Par le passé, d’autres anciens hommes politiques s’étaient essayé au format documentaire, on pense notamment à Al Gore et à son travail de sensibilisation sur la cause environnementale, mais l’envergure du pacte qui pourrait se nouer entre Netflix et Barack Obama est inédite.

