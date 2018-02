Attention Spoilers ! The Walking Dead saison 8 : l’arrivée de nouveaux méchants

Scott Gimble annonce l’arrivée de vilains tout neuf dans The Walking Dead. Vous avez une petite idée ?

C’est un secret alors on vous le chuchote à l’oreille… Las de voir Rick Grimes (Andrew Lincoln) affronter Negan (Jeffrey Dean Morgan), Scott Gimble a confirmé à TVLine l’arrivée des Whisperers. Alors que notre héros s’apprête à faire le deuil de son fils dans l’épisode 9 de la saison 8, nul luxe pour lui de se retourner. Les Whisperers seraient déjà là, ces survivants qui se vêtissent de peaux de zombie. So trendy !

Info ou intox ?

Le showrunner a ainsi déclaré à TVLine :

Ils sont évidemment au menu. Après, je ne peux pas forcément dire si cela sera pour cette saison ou pour plus tard. Allons-nous tout de même en avoir un aperçu sur cette saison ? Je ne peux rien dire.

Pas grand chose à se mettre sous la dent donc. Ça ou rien c’est la même. Mais, sachant que c’est hier que la série a fait son grand retour sur AMC et OCS, ça met tout de même l’eau à la bouche ! Peu de chances en tous les cas pour que ces fameux Whisperers apparaissent au cours des huit prochains épisodes.

De vieux ennemis

Les lecteurs des comics sont déjà familiers à cette nouvelle forme d’ennemis. Idem pour les fans qui en ont également déjà entendu parler. Mené par Alpha, ce nouveau groupe apparaît en effet après la guerre contre les Saviors dans les comics. Une accalmie mais pas de répit ! Les braves n’ont pas droit au repos en gros, sinon ce ne serait pas drôle. L’apparition des Whisperers marque en tous les cas un tournant énorme : la fin de duel entre Rick et Negan.

On vous tient au courant dès qu’on en sait plus sur l’arrivée de cette meute enragée menée par Alpha. Non pas le mâle, car il s’agit d’une femme, mais l’idée est là !

