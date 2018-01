Apple a passé commande d’une série à Damien Chazelle

Après avoir non seulement obtenu un énorme succès public et critique pour La La Land, et être rentré dans l’Histoire (comme étant le plus jeune cinéaste à être auréolé de l’Oscar du meilleur réalisateur), Damien Chazelle continue sur son extraordinaire lancée.

En effet, nos confrères de Variety viennent de confirmer qu’Apple a commandé une série au jeune réalisateur. Un choix fort et très réfléchi de la part du géant américain. Apple affiche clairement son envie de croquer un nouveau marché. Et la marque semble bien décidée à venir marcher sur les plates bandes de Netflix et d’Amazon.

La révélation

Parmi les étoiles montantes du 7ème art de ces dernières années, Damien Chazelle est véritablement en train de s’imposer en tant que valeur sure. En tous les cas, il inspire grandement confiance. Voilà pourquoi Netflix, puis désormais Apple, font appel à lui et son génie artistique.

Damien Chazelle débute sa carrière avec le long-métrage intitulé Guy and Madeline On a Park Bench (2009). Non seulement il l’a écrit et réalisé mais il a également assuré les prises de vues, le montage et la production. Tournée en 16mm, noir et blanc, ce film devait initialement être son projet de thèse de fin d’études à Harvard. Mais l’aspirant cinéaste quitta momentanément la prestigieuse université pour se concentrer exclusivement à la réalisation de son long-métrage. Les acteurs sont méconnus, certains membres de sa famille ayant même un rôle, aussi mineur soit-il, dans le film. Enfin, certains thèmes récurrents de sa filmographie se dessinaient déjà dans ce premier essai.

En effet, le long-métrage nous fait suivre une histoire d’amour autour de laquelle plane l’ombre de la musique. Guy, un trompettiste et Madeline s’aiment. Mais Guy la quitte du jour au lendemain car il est tombé amoureux d’une autre femme, Elena. Seulement, il va vite s’apercevoir qu’il n’a rien en commun avec elle. Désespéré et rongé de remords, il va remuer ciel et terre pour reconquérir le coeur de Madeline. Le tout sur fond de jazz, composé par Justin Hurwitz. Ce deviendra le compositeur attitré du cinéaste sur tous ses films. Bien que le film ait été distribué dans peu de salles, il reçut de très bonnes critiques de la presse.

Confirmation et consécration

Damien Chazelle tourna ensuite le court-métrage Whiplash (2013), qui remporta notamment le prix du jury au Festival de Sundance en 2013. Il faut savoir que le scénario originel de 85 pages figurait sur la Black List en 2012. Cette liste recense les scénarios les plus appréciés d’Hollywood mais qui n’ont pas encore trouvé de studio. Ce furent finalement Right and Way Films et Blumhouse Productions qui le produisirent. Mais, dans le but d’obtenir un financement pour le long-métrage, il dû tourner quinze pages du scénario pour un court-métrage. Celui-ci mettait en vedette Johnny Simmons dans le rôle du batteur et J.K Simmons dans le rôle de l’enseignant. Il rencontra un réel succès à Sundance, ce qui attira des investisseurs pour l’adapter au format long-métrage.

Et c’est Bold Films qui s’en chargea, pour un budget avoisinant les 3,3 millions de dollars. J.K. Simmons conserva son rôle d’enseignant pointilleux et sadique. Et c’est Miles Teller qui fut engagé pour le rôle du batteur. Whiplash eut un succès retentissant, avec un box-office mondial dépassant les 48 millions de dollars de recettes. Surtout, il reçut pléthore de récompenses dans les plus grands festivals de cinéma. Il fut notamment couronné de 3 Oscars, pour le Meilleur Montage, Meilleur Mixage Son et Meilleur Acteur dans un second rôle pour l’infatigable J.K. Simmons.

Les sommets

Fort de ce succès, Damien Chazelle eut enfin l’opportunité de concrétiser un projet longtemps mûri. Whiplash ayant fini d’asseoir sa réputation de petite pépite du cinéma, le cinéaste obtint la confiance des studios. C’est Summit Entertainment, filiale de Lionsgate qui assura la production. Le raz-de-marée La La Land était lancé. Avec un casting très bankable (Ryan Gosling + Emma Stone = combo gagnant), et une mise en scène chorégraphiée au millimètre près, la comédie musicale connait un succès monstrueux. Plébiscitée par la presse (notamment après la chaude réception du film à la Mostra de Venise 2016), le long-métrage explose le box-office mondial. Au Golden Globe, il reçoit un nombre historique de récompenses, avec pas moins de 7 prix majeurs. Puis, aux Oscars, il égale un autre record : 14 nominations à la Cérémonie, rejoignant le Ève de Joseph L. Mankiewicz et Titanic de James Cameron. Le long-métrage sera finalement auréolé de 6 Oscars, propulsant Damien Chazelle au rang des cinéastes les plus talentueux de ces dernières années.

Toujours plus haut

Rien d’étonnant donc de voir qu’Apple ait flairé le bon coup et lui ait laissé les clés pour sa prochaine série. Ce nouveau projet sera entièrement écrit et réalisé par Damien Chazelle. Il sera également à la production exécutive. Pour le reste, rien a pour l’instant filtré. On peut néanmoins déjà considérer cette annonce comme un énorme pied de nez à la concurrence.

En effet, le concurrent Netflix avait confié au réalisateur le projet de série musicale The Eddy. Le cinéaste sera producteur exécutif du programme et réalisera 2 des 8 épisodes prévus. Le géant à la pomme est donc passé à l’offensive directe et ostentatoire. Il faut dire que le marque se lance depuis peu dans le secteur du streaming. Apple Video, son futur service de streaming, entend bien titiller sérieusement Netflix et Amazon Studios. Il lui fallait donc frapper fort. Et c’est chose faite. Le recrutement de Jamie Erlicht et Zack Van Amburg, deux anciennes têtes pensantes de Sony Pictures Télévision, à la tête du service Apple Video prouvait déjà l’ambition de l’entreprise maintenant dirigée par Tim Cook. Sa soif insatiable risque de tarir bien des sources dans le secteur. Surtout quand on sait qu‘Apple allouerait la modique somme d’1 milliard de dollars rien que pour la production de séries originales. Oui, vous avez bien lu. Round 1. Le combat ne fait que commencer.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com