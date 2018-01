American Crime Story Versace : la famille du styliste s’insurge !

Selon elle, la série de Ryan Murphy n’est qu’une “œuvre de fiction” et nie toute implication dans celle-ci.

La famille de Gianni Versace a publié ce communiqué de presse via la marque de haute de couture :

La famille Versace n’a ni autorisé ni été impliquée de quelque manière que ce soit dans la série télévisée à propos de la mort de Gianni Versace. Etat donné que Versace n’a pas non plus reconnu le livre sur lequel la série est basée, et qu’elle n’a pas participé à l’écriture du scénario, cette série devrait être seulement considérée comme une œuvre de fiction.