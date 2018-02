Altered Carbon : que pense la presse de la nouvelle série Netflix ?

La nouvelle série de Netflix, Altered Carbon vient d’être lancée aujourd’hui sur la plateforme de streaming en ligne. La série suit Takeshi Kovacs, un ancien soldat et seul survivant d’un groupe de guerriers d’élite. Pendant des siècles seul son esprit se retrouve emprisonné dans de la “glace”. Un jour, un homme richissime du nom de Laurens Bancroft lui offre la chance de vivre à nouveau, à condition que Kovacs parvienne à résoudre le meurtre de… Bancroft !

Voilà donc une série de science-fiction des plus étonnante, qui n’est pas sans rappeler des références comme Blade Runner ou Ghost in the Shell. Mais est-ce suffisant ? Les premiers avis sont tombés.

Des avis mitigés

Du côté du Figaro, si on loue l’ambition de la série et de son sujet, on reste mitigé sur d’autres éléments. En effet, le journal note en bon point le fait que “malgré son statut de blockbuster, la saga n’occulte pas les enjeux philosophiques soulevés par la question de l’immortalité“. C’est alors ce qui sauve la série pour le Figaro, qui regrette “des longueurs et l’abus de scènes de violence, de sexe et de nudité“, pour un résultat plutôt brouillon.

Du côté du Point Pop, on est déjà plus enthousiaste. “Le postulat de base d’Altered Carbon est ultra-excitant et la série révèle très vite ses atouts” indique le site dans sa critique. Pour autant, Altered Carbon n’est pas parfaite, mais Le Point Pop souligne tout de même le fait que la série soit “ambitieuse” et “très graphique”

La qualité visuel, c’est justement ce que met en avant Premiere, pour qui Altered Carbon sort du lot, “avant tout grâce une esthétique de SF pure“. La critique souligne tout de même la complexité que peut avoir la série.

Enfin, alors que Télérama évoque un aspect décousu, le plus négatif reste à prendre du côté d’Ecran Large qui y voit “une douche froide d’une heure“.

Reste à vous faire votre propre avis et à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com