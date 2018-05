13 Reasons Why : y aura-t-il une saison 3 ?

La fiction à succès 13 Reasons Why reviendra-t-elle pour un troisième tour de piste ? Mise en ligne le 18 mai dernier sur Netflix, la saison 2 fait déjà beaucoup parler d’elle – sans rien spoiler, et si elle ne manque pas de défauts, son dénouement s’annonce tout à fait bouleversant. Et aussi, voire surtout, semble ouvert à une suite… Alors, une saison 3 est-elle déjà dans les turbines ? Ou les sérivores que nous sommes devront-ils se contenter de cette fin ambiguë ?

Encore des histoires Ă raconter ?

Réponse avec son showrunner, Brian Yorker, alors questionné à ce sujet par nos homologues de Première. Si ce dernier n’est pas catégorique, il a laissé entendre qu’en effet, une troisième salve de chapitres était envisageable. Du moins, c’est tout ce qu’il souhaite :

Je suis déjà soulagé d’en avoir fini avec la saison 2, de pouvoir la montrer au monde entier. Mais c’est vrai que j’adore ces personnages et l’histoire qu’on raconte est importante. Donc s’il y a une opportunité de faire une saison 3, je n’hésiterai pas à la saisir.

Retourner sur les plateaux et continuer à raconter les histoires de Hannah, Clay, Alex et les autres, voici, de toute évidence, tout ce que souhaitent les équipes de la série. Katherine Langford et Dylan Minnette, les deux têtes d’affiche, avaient déjà exprimé ce souhait lors d’un entretien accordé à nos confrères de Melty. L’interprète de Clay avait alors déclaré :

Honnêtement, je ne sais pas s’il y aura une autre saison. Personne d’entre nous ne le sait. Mais je crois qu’on est tous partants si Brian Yorkey (un des showrunners de la série) sent qu’il y a d’autres histoires à raconter sur ces personnages. S’il veut en savoir plus sur Clay, alors je veux en savoir plus sur Clay. Et sur tous les autres personnages. Donc s’il n’y aura que deux saisons ou plus, je n’en ai aucune idée, mais je suis partant, si ça arrive !

Ne reste plus qu’à attendre la commande officielle de Netflix donc. On peut parier sans trop se mouiller que cela ne saurait tarder !

