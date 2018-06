13 Reasons Why : il y aura bien une troisième saison

Jamais deux sans trois ! Sans réelle surprise, Netflix a annoncé sur ses réseaux sociaux le renouvellement de son teen drama à succès, 13 Reasons Why. Celui-ci sera disponible en 2019, probablement vers mai/juin comme ce fut le cas pour les deux premières salves de chapitres. Et pour mieux nous faire languir, la firme de Los Gatos a même lâché un petit teaser…

Dans la (très voire trop) courte vidéo, on y voit un casier d’un des étudiants de Liberty se refermer alors que le chiffre 3 apparaît, écrit au marqueur noir. Juste assez pour nous ouvrir l’appétit et surtout, nous confirmer un troisième round pour nos tourmentés lycéens…

What happens now? Season 3 of #13ReasonsWhy is coming. pic.twitter.com/B5brKfPGYZ

