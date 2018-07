Zoe Saldana renvoyée d’un fast-food pour avoir nourri des SDF

Le nom de Zoe Saldana ne vous dit peut-être rien. C’est l’actrice qui incarne Gamora dans les films Marvel Les Gardiens de la Galaxie.

Si certaines stars d’Hollywood sont nées avec une cuillère en argent dans la bouche, d’autres se trouvent à l’opposé du spectre économique. C’est le cas par exemple de Zoé Saldana. Celle qui bat désormais des records au box-office a du s’imposer pour parvenir où elle est désormais. Mais, elle a toujours voulu venir en aide aux plus pauvres qu’elle comme des SDF quand elle travaillait dans un fast-food. C’est ce qu’elle a expliqué dans un entretien à US Weekly.

Mon premier boulot était chez Burger King, j’aimais travailler au Drive. On me virait tous les vendredis et on me réembauchait tous les samedis à cause du manque de personnel. Je crois que j’avais beaucoup d’empathie quand les sans-abri venaient, donc je leur donnais toujours de la nourriture et me faisais attraper.