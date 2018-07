Will Smith s’associe à un footballeur pour créer un fond d’investissement

La Coupe du monde a visiblement réveillé la fibre entrepreneuriale de Will Smith. Le comédien s’est en effet récemment associé au footballeur japonais Keisuke Honda.

Ensemble, ils ont créé un fonds de capital-risque dans le but d’investir dans de jeunes entreprises en lutte contre des problèmes sociaux.

Une levée de fonds de 100 millions de dollars envisagée

Dans un communiqué publié par KSK, la société qui s’occupe de ses affaires, le footballeur japonais Keisuke Honda a déclaré :

Je voudrais améliorer la vie des gens aux États-Unis, au Japon et dans le monde grâce au Dreamers Fund

The Dreamers Fund a vu le jour à Los Angeles en avril dernier. Grâce à des investisseurs, parmi lesquels le géant japonais du courtage Nomura Holdings, le fonds espère récolter 100 millions de dollars.

L’ancien milieu de terrain du Milan AC a récemment annoncé sa retraite, suite à la défaite du Japon contre la Belgique lors du Mondial. Le footballeur a d’ores et déjà trouvé sa reconversion. Il souhaiterait venir en aide aux personnes défavorisées. Ce déclic s’est fait il y a une dizaine d’années, lorsque Honda évoluait au VVV Venlo, club néerlandais. En apprenant que certains joueurs envoyaient plus de la moitié de leur salaire à leur famille en Amérique du Sud et en Afrique, Keisuke Honda a décidé de réagir.

Un porte-parole de Nomura Holdings a déclaré à l’AFP :

En investissant dans le Dreamers Fund, Nomura étendra son champ de prospection en ayant accès aux informations relatives à des entreprises agissant dans des domaines de pointe aux Etats-Unis

Certains des investisseurs du fond ont en effet déjà financé de jeunes entreprises américaines comme Uber ou SpaceX. Le porte-parole n’a cependant pas précisé le montant que Nomura Holdings souhaite investir.

L’un des “joueurs les plus cools” du Mondial

Pour le moment, les détails sur la nature de la collaboration entre Keisuke Honda et Will Smith n’ont pas non plus été précisés. Néanmoins, le rappeur qui a participé à Live it Up, l’hymne officiel de la Coupe du monde, a fait savoir tout le bien qu’il pensait du footballeur. Cité par l’AFP, Will Smith a en effet déclaré :

J’aime son état d’esprit, c’est vraiment un bon gars

Le comédien a également fait savoir qu’il le considérait comme l’un des “joueurs les plus cools” de la compétition. Et n’oublions pas l’esprit japonais en général, une nation très respectueuse de son environnement.

Le footballeur japonais Keisuke Honda verse désormais dans la finance: il a créé un fonds de capital-risque avec l’acteur Will Smith pour investir dans des start-ups s’attaquant à des problèmes sociaux, a annoncé son agent https://t.co/aBVmcw78GP @afpfr pic.twitter.com/EbS1zL0BMv — AFP Tokyo (@AFPTokyo) July 18, 2018

Durant le Mondial, Will Smith avait par ailleurs été interrogé sur les simulations de Neymar. Le comédien avait alors gentiment chambré le joueur brésilien.

écrit par Kevin