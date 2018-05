Voici à quoi ressemblait Nikos Aliagas quand il était enfant

Avant d’être l’animateur vedette de TF1, Nikos Aliagas a été un petit garçon comme les autres. Aujourd’hui âgé de 49 ans, il semblerait que ses jeunes années lui manquent quelque peu.

En effet, le présen­ta­teur de The Voice a publié deux clichés souvenirs datant de 1975 et 1976 alors qu’il avait tout juste 6 et 7 ans.

Un petit Nikos Aliagas espiègle

Sur la première photo partagée sur Instagram, Nikos Aliagas apparaît dans un costume traditionnel grec. Sur la seconde, il se trouve entre sa mère et son père, prêt à souffler les bougies de son gâteau d’anniversaire. Car oui, Nikos Aliagas est né un 13 mai et vient donc de fêter ses 49 ans.

L’animateur de TF1 semble donc un brin nostalgique d’autant plus qu’il a perdu son papa, il y a un an de cela seulement.

L’auriez-vous reconnu ?

écrit par Sarah