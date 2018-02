Vogue : Gigi et Bella Hadid posent entièrement nues… Un cliché qui fait polémique

Après Kim Kardashian il y a quelques jours, c’est au tour de Gigi Hadid et Bella Hadid de poser nues. Mais entièrement cette fois-ci, de haut en bas. Pour Bella, ce n’est pas une surprise. On a en effet vu assez souvent l’ex de the Weeknd en tenue d’Eve. C’est un peu plus rare pour Gigi.

Gigi et Bella Hadid se mettent à nu

En effet, ce qui est le plus étonnant à propos de cette nudité, c’est que les deux femmes le soient ensemble sur une même photo. Une situation qui n’a pas mis tout le monde très à l’aise.

Cette photo fait partie d’un shooting que l’on pourra découvrir plus largement dans le numéro de mars du magazine Vogue britannique qui sortira le 2 février. Et si la photo est très réussie, beaucoup d’internautes y sont allés de leurs commentaires négatifs à cause de son contenu. Certains ont en effet été choqués par le fait que ces deux femmes nues soient des sœurs, trouvant leurs positions un peu trop sexuelles.

Dans tous les cas, et c’était probablement l’effet désiré, les deux sœurs ont encore fait naître la polémique, et font parler d’elles. Il va toutefois être difficile de mettre la barre plus haut. Pour faire plus dénudées, il ne leur reste que les rayons X !

