Violée par Tupac Shakur, elle raconte son calvaire d’une nuit de cauchemar

Une histoire qui commence comme beaucoup d’autres

En effet, tout commence lors d’une nuit new-yorkaise comme une autre. Ayanna, alors âgée de 18 ans, est en discothèque où elle rencontre son idole : Tupac Shakur. Le courant passe entre eux, et la jeune femme rentre à l’hôtel avec le rappeur où ils ont des rapports sexuels consentis. Les deux amants se revoient plusieurs fois après, jusqu’à cette nuit tristement fameuse.

Tupac Shakur partage sa fan…

Tupac invite Ayanna dans sa suite, mais cette fois-ci, il n’est pas seul. Au départ, le rappeur lui demande simplement un massage :

J’étais au-dessus de lui et je le regardais dans les yeux. Il a attrapé mes cheveux et je ne pouvais plus bouger. Ses amis ont débarqué dans la chambre et ont commencé à arracher mes vêtements.

C’est alors que Tupac aurait eu cette phrase effroyable.

J’ai décidé de te partager avec mes amis.

Prise de panique, la jeune femme dit « non » plusieurs fois avant que le pire arrive, et qu’elle se fasse violer par Tupac, son producteur Haitian Jack et un autre homme.

Tupac Shakur, bien que clamant son innocence, a été condamné et a fait 9 mois de prison en 1995 pour « acte de violence brutale envers une femme sans défense ». Il est mort quelques mois après sa libération, dans une fusillade. Il était âgé de 25 ans.

