Vincent Cassel et Tina Kunakey fous amoureux, ils font taire les rumeurs !

Il y a à peine un mois, une rumeur agitait toute la Toile: Vincent Cassel serait de nouveau célibataire et aurait donc rompu avec la belle Tina Kunakey. En effet, ce n’était qu’une rumeur parmi tant d’autres car les deux tourtereaux sont toujours aussi amoureux. Ils ont d’ailleurs immortalisé le Réveillon du Jour de l’An et leur premier jour en 2018 sur Instagram. De quoi faire taire tous leurs détracteurs !

Deux nouveaux clichés remplis d’amour !

C’est en publiant deux adorables clichés que Vincent Cassel et Tina Kunakey ont démenti les rumeurs de rupture. Sur le compte officiel de l’acteur, on pouvait apercevoir le couple plus souriant que jamais. De son côté, le sublime mannequin a dévoilé un cliché la montrant avec son Jules sur la plage.

Une chose est sûre, ils commencent l’année 2018 avec l’amour. Vivement leur prochaine apparition !

