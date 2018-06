Une statue érigée pour Johnny en Ardèche

Johnny Hallyday a désormais une statue et un lieu de pèlerinage à Viviers n Ardèche.

Il y avait la Mecque et Lourdes. Il y aura désormais Viviers en Ardèche, pour les fans de Johnny Hallyday. Plus de 2.000 fans sont venus pou l’inauguration de la statue.

Le village de sa mère

L’inauguration a eu lieu samedi matin. 2.000 personnes étaient au rendez-vous à Viviers en Ardèche. Là, pour rendre hommage à Johnny Hallyday, le chanteur décédé le 5 décembre dernier avec une statue à son effigie. Haute de trois mètres, conçue en résine, elle est installée au bord d’une route nationale, sur le terrain d’un restaurant.

Les hommages se multiplient après celui rendu par Orange is The New Black le jour de l’anniversaire du chanteur. Mai, celui-ci a une saveur particulière, il s’agit en effet du village où a vécu la mère du chanteur. C’est là aussi qu’elle est enterrée. Une alternative choisie par les fans alors que le chanteur est lui enterré à Saint-Barthélémy.

L’initiateur du projet est Pierre Ragottaz, un homme de 76 ans. Il explique l’impact que la mort du chanteur a eu pour lui à nos confrères de l’AFP.

J’ai eu un choc énorme, j’en ai chialé; Johnny vient de me tuer ma jeunesse. Je me suis dit, il n’y a qu’un endroit où il y a de l’âme, de l’ADN, c’est Viviers. Pendant 17 ans, il est venu, et il s’est rendu à l’enterrement de sa maman.

La statue de Johnny Hallyday a coûté entre 12.000 et 15.000 €, financée par près de 300 donateurs. Elle a été réalisée par le sculpteur Daniel Georges. Les fans devraient désormais venir nombreux.

Depuis ce midi, on peut voir la statue de Johnny à Viviers en Ardèche. pic.twitter.com/98Lo1Nd1Lo — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) June 16, 2018

écrit par David