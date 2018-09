Une star de Pretty Little Liars se ridiculise sur Snapchat

On se souvient surtout de Shay Mitchell pour son rôle d’Emily dans la série Pretty Little Liars. Le show qui s’est terminé en 2017 après 160 épisodes lui a offert la gloire. Mais depuis, elle peine un peu à retrouver des vrais rôles.

Alors bien sûr, toute publicité est bonne à prendre. Shay Mitchell en avait déjà fait la démonstration en début d’année alors qu‘elle courait topless dans les rues de Los Angeles. Quelques semaines plus tôt, elle se baladait en combinaison transparente. Bref, elle sait jouer avec les médias mais aussi avec ses fans.

Mais, cette fois-ci, elle est peut-être allée un peu trop loin. La jeune femme s’est en effet permise une campagne sponsorisée pour la marque Biore sur les réseaux sociaux. On a notamment pu voir un cliché sur Instagram.

Sur Snapchat, ses fans ont eu le droit à une vidéo. L’idée ? Montrer comment se démaquiller avec le dernier produit de la marque “capable de retirer toutes les traces de maquillage, même waterproof”. Problème, Shay Mitchell ne touche pas à ses yeux dans la vidéo. Pour les fans, c’est bien simple, le coton aurait été sali avant d’être utilisé dans la vidéo. La mise en scène est très grotesque et les internautes se sont moqués sans hésiter.

SHE AINT EVEN ACTUALLY RUB HER EYE IM CRYING LMFAOOOO pic.twitter.com/JVbWbg5P1i

— jordan (@ohjlizzle) September 9, 2018