Un ticket Kim Kardashian – Kanye West pour les présidentielles 2024 aux USA ?

Kim Kardashian dans le Bureau Ovale avec Kanye West d’ici quelques années ? L’idée semble très sérieuse et la femme du chanteur s’y prépare…

Kanye West va devoir choisir. Lui qui rêve d’être dans le prochain Deadpool ne pourra sans doute pas combiner cela avec le poste de président des Etats-Unis. Mais, pour Kim Kardashian, le choix est déjà fait. Celle qui n’exclut pas d’être candidate directement à l’élection présidentielle américaine, penserait tout de même plus au rêve de First Lady.

Bien sûr, le couple se projette plutôt à long terme. C’est l’élection de 2024 qui serait dans le viseur. Mais ils s’y préparent déjà. C’est ce qu’un proche a expliqué au journal britannique Closer.

Kim rêve de devenir la prochaine Michelle Obama. Même s’il faut attendre six ans avant que Kanye ne se présente, elle sait qu’elle doit commencer à se préparer en proposant d’elle une image plus sérieuse. Elle a déjà mis le plan en action et a commencé à travailler sur de nombreuses questions politiques. Elle trie les sujets sur lesquels elle veut mettre l’accent une fois que Kanye sera au pouvoir. Elle choisit aussi une nouvelle équipe pour la rejoindre à la Maison Blanche et elle se taille une image de mère et d’épouse irréprochable.