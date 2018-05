Trois clauses incroyables dans les contrats de mariage des stars

Les stars vivent parfois dans un monde totalement différent du nôtre. À base de strass, de paillettes ou encore de gros billets. Mais, les scandales sont aussi souvent au rendez-vous. Alors quand elles se marient, il n’y a pas de place pour le risque. Et pour cela, rien ne vaut un contrat de mariage avec des clauses un peu folles. Sélection non exhaustive.

Très chers enfants de Beyoncé

Beyoncé et Jay-Z c’est une belle histoire d’amour mais sans prendre trop de risques. Ils se sont mariés il y a 10 ans en 2008. Si le couple se séparait après moins de 10 ans, alors la chanteuse aurait touché 10 millions de dollars. Mais, cela ne s’arrête pas là. Selon le site Redbook Mag, chaque enfant lui rapporte cinq millions de dollars. Avec Blue Ivy, Sir Carter et Rumi, elle a déjà mis 15 millions de dollars de côté. Faites des enfants !

Une infidélité qui peut coûter cher

C’est un grand classique dans les couples, de star ou non. L’infidélité est souvent un motif de rupture. Mais, au-delà de l’impact émotionnel et public, les stars veulent souvent une compensation financière. Jessica Biel devait ainsi recevoir 500.000 dollars de Justin Timberlake s’il la trompait. Idem pour Catherine Zeta-Jones mais dans des proportions encore plus folles. Si Michael Douglas addict au sexe va voir ailleurs, elle touchera… 5 millions de dollars.

Garder du temps pour la vie de couple

Mais, tout ne tourne pas non plus tout le temps autour de l’argent ou des infidélités. Parfois, les clauses de mariage sont avant tout romantiques. C’est le cas du couple Mark Zuckerberg – Priscilla Chan. Le fondateur de Facebook forme un couple atypique avec son amour d’université. Mais, celle-ci sait bien qu’on ne gère pas une entreprise aussi importante facilement. Pas vraiment décidée à sacrifier sa vie de couple, elle a négocié un “contrat d’amour”. Son époux doit lui accorder chaque semaine une soirée en couple et 100 minutes en tête-à-tête loin du bureau et de l’appartement. Mignon tout plein.

On aurait aussi pu glisser dans cette liste le contrat de mariage entre Mariah Carey et James Packer qui vaut aussi la peine d’être étudié... Enfin, même si ce n’est pas un contrat de mariage, l’arrangement entre Donald Trump et Stormy Daniels vaut le détour ! En effet, l‘accord de confidentialité entre le président américain et la star du porno fait couler beaucoup d’encre.

écrit par David